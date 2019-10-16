主管職等比縣市政府低 台東鄉鎮公所怨留不住人才
2019-10-16 14:54中央社 台東縣16日電
鄉鎮市公所1級主管職等比縣市政府2級主管低，鄉鎮公所留不住人才。台東市長張國洲昨天在台東縣鄉鎮市長聯誼會提案通過，建請內政部調高鄉鎮市公所主管職等。
台東縣鄉鎮市長聯誼會第3次例會，15日在大武鄉召開，由大武鄉長黃建賓當東道主，全縣16鄉鎮市有11名鄉鎮長出席，台東縣政府財政及經濟發展處長盧協昌、原住民行政處長方銘總及民政處長顏志光與會。
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聯誼會長、台東市長張國洲提案，為留住人才，建請內政部提案調高鄉鎮市公所主管職等，以利解決長久來中央部會與地方鄉鎮公所所屬公務員職等差距過大問題，獲出席鄉鎮市長一致通過。
張國洲今天接受記者電話訪問時表示，鄉鎮公市所一級主管課長是8職等，縣市政府2級主管科 （課）長去年調高8至9職等，副局 （處）長也調高至10至11職等。縣市政府的1級主管和2級主管職等比鄉鎮公所還高，導致鄉鎮公所人才往縣市政府和中央跑。
張國洲以台東市為例，台東市是台東縣首善之區，人口超過全縣一半，一個課長負責的業務比縣市政府一級主管的業務還多，工作量不比縣市政府一級主管少，但是只有8職等不如縣市政府2級主管的9職等，因此鄉鎮市公所不是找不到人，就是留不住人的窘境。
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