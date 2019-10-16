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雙北人不買基隆房子網掀戰 林右昌：基隆其實已改變

2019-10-16 14:33聯合報 記者游明煌／即時報導

最近有網友在PTT留言，討論「在雙北工作的你，為什麼不買基隆？」並舉出許多原因如市容老舊、建設落後、交通不如雙北、治安差等4項主因。基隆市長林右昌今天參加活動時受訪，針對網友的說法回應，他說，基隆現在改變太多，有別以往的刻版印象，有不少大台北地區民眾移居基隆，基隆治安在全國評比也獲佳績。

近來網路討論度高的「在雙北工作的你，為什麼不買基隆？」引發網友論戰，有網友點出基隆市容老舊、建設落後、交通不如雙北、治安差等4項主因，讓雙北的民眾不敢來基隆買房；但也有不少網友反擊，指現在基隆早不一樣了，很多雙北人來置產，因為房價很便宜。

林右昌今天上午參加仁愛區資深里鄰長表揚活動時受訪，他表示，基隆天氣現在不像以前常下雨，也變漂亮，假日常湧入觀光客。基隆交通也獲改善，舉凡新火車站完工、城際轉運站施工中，2088、1088及1579線快捷公車上路，從台北到基隆約三十到三十五分就到達。

林右昌說，基隆現在改變太多，有別以往的刻版印象，還有大台北地區民眾移居基隆，基隆治安在全國評比獲佳績。近年來，基隆市城市能見度變高，城市環境也變好，對外交通更便利，不動產市場呈穩定微幅上揚趨勢，房價沒有所謂居高不下。

林右昌說，站在地方政府與市民的角度，不希望房價一下子漲太高，避免造成市民與年輕朋友太重的購屋負擔，基隆市正在發展，未來前景是大家可預期，是北北基桃首都生活圈中居住品質CP值相對高的。

最近有網友在PTT留言，討論「在雙北工作的你，為什麼不買基隆？」基隆市長林右昌說...
最近有網友在PTT留言，討論「在雙北工作的你，為什麼不買基隆？」基隆市長林右昌說，基隆現在改變太多，有別以往的刻版印象，有不少大台北地區民眾移居基隆。圖／基隆市政府提供
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基隆林右昌
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