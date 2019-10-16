影／丟丟銅蘭城國際音樂節開幕 各國「旅行者之歌」首演

2019-10-16 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



邁入第五屆「丟丟銅蘭城國際音樂節」於今晚開幕，這次活動特別以1支多個國家編製的「旅行者之歌」作為主題曲，上午在記者會中首演，曲風結合蒙古大漠、海島沖繩、浪漫拉丁及台灣傳統歡慶樂章，要用音樂帶著大家去旅行。

今年共有來自世界11個國家外國團隊及8個台灣團體，展開一連5天演出，今天晚上7點半在宜蘭演藝廳開幕，各國旗海飄揚的進場活動已經成為開幕音樂會的重要象徵，猶如音樂界的奧林匹克進場般，讓音樂家們留下深刻的印象。

每天晚上在演藝廳都有表演，而今年特別不同的是企劃「青」旅行，由國外團隊到宜蘭市各青創商家進行交流及表演，所以民眾上街買菜或逛街，路過這些青創商家都可以欣賞到精彩表演，讓音樂傳遍宜蘭市區各角落。

另外今年製作一支由多個國家合作的「旅行者之歌」，曲風非常特別，剛開始有年邁的風祭司用沙啞的聲音，吟唱召喚出神秘力量的祭文，接著是與海島的對話，最後西班牙浪漫的拉丁風情 ，飽滿的歌曲張顯各國音樂特色，卻又不違和。