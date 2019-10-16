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花蓮文創園區被噴除草劑 縣府擬自治條例非農地禁用

2019-10-16 13:15聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮繼大本運動公園、忠烈祠等地，市區文創園區圍籬邊有大片噴灑除草劑痕跡，枯黃一片的景象讓許多民眾貼上網，引起討論，更向花蓮縣議員楊華美陳情。花蓮縣政府目前已公告由環保局擬訂的「花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例」草案，正在進行13鄉鎮的說明會中。

楊華美表示，除草劑是農藥，農藥管理法早已明訂農藥只能農用，不能用在非農地上，但執法屬地方政府權責，目前僅有宜蘭縣、台北市、高雄市有地方自治條例；在7月拜會花蓮縣長徐榛蔚，同時在花蓮縣議會臨時動議提案，推動制定花蓮縣除草劑管理地方自治條例，希望能明訂縣府各局處管理權責。

據了解，目前經營管理花蓮文化創意產業園區的公司，於7月初關閉營業場館後，園區呈現半閒置狀態，民眾陳情噴灑除草劑的自由街旁小木屋範圍，也是其中一處閒置空間。

花蓮縣環保局指出，農藥管理法未明確切割農地、非農地，為避免除草劑濫用，縣長徐榛蔚即請環保局規範管理，並參考宜蘭縣、台北市、高雄市條例，草案公告後將召開審查。

花蓮縣府針對條例公布施行前的空窗期，也正辦理宣導說明會；農業處另將行文縣內各公所等機關單位，施作工程時，非農地避免使用除草劑。

花蓮市區文創園區圍籬邊有大片噴灑除草劑痕跡，枯黃一片的景象讓許多民眾貼上網，更向...
花蓮市區文創園區圍籬邊有大片噴灑除草劑痕跡，枯黃一片的景象讓許多民眾貼上網，更向縣議員陳情。圖／花蓮縣議員楊華美提供
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花蓮市文創園區圍籬噴除草劑，導致枯黃一片。圖／花蓮縣議員楊華美提供
花蓮市文創園區圍籬噴除草劑，導致枯黃一片。圖／花蓮縣議員楊華美提供
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農地徐榛蔚北市
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