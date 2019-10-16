公家超市免費給！宜蘭五結物資銀行開張 2周任選3件

2019-10-16 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣五結鄉公所「物資銀行」今天開張了，有如公家開的小型超市，衛生紙、泡麵、油、白米等擺滿貨架，不必付錢，只要有需要的鄉民，就免費給。

「每兩周可以任選３樣！」五結鄉公所說，只要符合急難救助、緊急救助、家境臨時陷困的弱勢鄉民都可以自由取用，但同一需求者，２周內任選３樣物品。

物資銀行日常用品來自各界捐獻，雖是免費與自由選用，但鄉公所要求珍惜，審慎領用，不能浪費，因此，設了管理規定，未配合者將列為拒絕往來戶，待行為改善後再重新受理。

物資銀行設在鄉公所二樓，周一到周五上午８點到下午５點上班時間內開放受理。

鄉長沈德茂等人今天主持物資銀行啟用，他表示，物資銀行可幫助臨時陷困的鄉民，整合各界善行物資資源，適時提供民生物資使免於飢餓，並降低因飢餓造成的不幸與健康傷害。

鄉公所表示，根據報導，台灣一年浪費的食物可讓低收入戶食用20年，沈鄉長積極設立物資銀行也期能推廣惜福愛食及感恩的概念，減少食物及物資的浪費。