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影／選舉忙拜廟媽祖也累了 礁溪老爺要「天后」度假去

2019-10-15 23:32聯合報 記者戴永華／即時報導

快到年底，選舉加溫，政治人物忙著拜廟，但礁溪老爺酒店要天后媽祖放假去，除了日前邀請台中浩天宫媽祖娘娘到飯店度假，同時推出「天后」度假專案，要大家用力在年底前把假休完，而這次為了休假所創造的金句，例如「一日不工作，便覺面目可愛」、「成事在天，放假在你」、「休息亦是一種修行」等，更在網路上流行。

上班族經常把休假與負面劃上等號，埋頭工作，卻不懂放鬆，是現代人的職業病。根據礁溪老爺的問卷調查發現，台灣上班族到年底仍有92%還沒有把假休完，普遍不敢休假的主要原因，有高達61%是因為工作太忙，導致沒有時間休假；有21%害怕同儕壓力，擔心休假會造成別人困擾；有5%是因為主管沒休假，所以也不敢休假；也5%的人很少休假，甚至有4%顧慮休假會影響考績。

礁溪老爺去年起倡議「有些任性，大人才懂」鼓勵大家休假，獲得廣大回響，今年再從上班族普遍不敢休假的現象延伸，以矽膠材質製作一尊高65公分「休假天后」擔任活動代言人，設計各種休假「神級」體驗與度假金句，例如「一日不工作，便覺面目可愛」、「人可以懶，但不能懶得休假」、「假不在多，有休則靈」、「成事在天，放假在你」、「休息亦是一種修行」等，短時間引起共鳴，在IG(@MazuQKing)竄紅，吸引大家追蹤領悟休假真諦。

這次還邀請台中梧棲區浩天宮媽祖娘娘加入休假行列，經擲筊媽祖同意出來走走，日前與廟方人員入住礁溪老爺酒店，「天后」代言人與浩天宮媽祖娘娘休假全紀錄都在@MazuQKing「連媽祖都來礁溪老爺休假了，你還在這做什麼」？

礁溪老爺推出「天后休假中」住房專案，即日起至明年1月22日度假入住加贈天后贈禮，包括詩籤禮遇三選一、護膚面膜、活力早晚餐、天后調酒、天后AR濾鏡、祈福吊飾手作DIY等禮遇；其中抽詩籤禮三選一，包括升等「蘭陽平原景觀房」或「天后假期甜點」或「文房四寶組」。

老爺集團執行長沈方正表示，最近政治人物拜廟，讓媽祖也辛苦了，所以天后也要放假，大家「工作要用力、休假更要盡全力認真玩」，好好生活是人生最重要的功課之一，因此礁溪老爺透過台灣的大家長「天后」帶頭休假，鼓勵大家跟隨天后腳步好好犒賞自己、勇敢休假。 專案詳請可上官網查詢或電洽（03）9886288。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

礁溪老爺酒店的天后度假金句「人可以懶，但不能懶得休假」，讓人莞爾，好想度假去。記...
礁溪老爺酒店的天后度假金句「人可以懶，但不能懶得休假」，讓人莞爾，好想度假去。記者戴永華/攝影
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礁溪老爺酒店的天后度假金句「休息亦是一種修行」，讓人莞爾，好想度假去。記者戴永華...
礁溪老爺酒店的天后度假金句「休息亦是一種修行」，讓人莞爾，好想度假去。記者戴永華/攝影
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礁溪老爺酒店要「天后」度假去，執行長沈方正鼓勵大家年底前，努力把假休完。記者戴永...
礁溪老爺酒店要「天后」度假去，執行長沈方正鼓勵大家年底前，努力把假休完。記者戴永華/攝影
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「天后」度假的素食套餐。記者戴永華/攝影
「天后」度假的素食套餐。記者戴永華/攝影
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礁溪老爺酒店的天后度假金句「假不在多、有休則靈」讓人莞爾，好想度假去。記者戴永華...
礁溪老爺酒店的天后度假金句「假不在多、有休則靈」讓人莞爾，好想度假去。記者戴永華/攝影
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媽祖上班族
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