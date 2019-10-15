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蘇花改隧道大型抽風機 空運抵台

2019-10-15 23:43聯合報 記者戴永華／宜蘭報導

配合蘇花改明年元月通車，長隧道大型軸流風機改採空運方式運來台灣。 圖／蘇花改工程...
配合蘇花改明年元月通車，長隧道大型軸流風機改採空運方式運來台灣。 圖／蘇花改工程處提供
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蘇花改工程中的觀音及谷風隧道內不可缺少抽風設備，為趕上蘇花改明年元月通車，大型軸流式風機最近經由空運抵台。由於國內外貨機幾乎未執行這種空運任務，費了好一番功夫，才把全部18台抽風機中的7台先運來台灣，月底前另外11台會全部到位。

蘇花改各隧道中以觀音隧道7.9公里最長，其次是谷風隧道4.6公里，兩座隧道以60公尺鼓音橋串連，合計12.6公里，長度僅次於雪山隧道12.9公里。為了即時排除隧道內的空氣汙染物及火災濃煙，蘇花改工程處採購義大利CBI廠進口的大型軸流式風機，出廠前還特別經過國際第三公證公司完成性能測試。

由於蘇花改容許行駛大貨車，因此所採用的大型軸流式風機，抽排煙量是雪隧風機抽排煙量的三倍以上，要在觀音及谷風隧道安裝18台。

蘇花改工程處表示，該風機內徑尺寸高達2.8公尺，加上外殻及包裝的整體高度超過3公尺，原規劃採海運方式運送，但時間約需2個月。為配合蘇花改明年1月通車，承包商改採空運。

重達8.5公噸的風機，每台造價170萬元，第一批委由俄羅斯空橋貨運航空載運時，先把2台載到荷蘭「轉機」，評估狀況許可，再把3台全部運來台。華航貨運第二批載運4台也在前天運到台灣，後續還有三批共11台，全部委由華航貨機本月底前載運。

蘇花改義大利俄羅斯
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