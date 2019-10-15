基隆這對夫妻結褵67年 林右昌：鑽石級神仙眷侶

2019-10-15 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市政府今天晚間在水園婚宴會館舉辦市民鑽石婚、金婚、紅寶石婚表揚活動，活動以「宴席」辦桌方式進行，市長林右昌與夫人吳秋英逐一致贈紀念牌給161對結婚40年以上的長者們，其中，婚齡最久者為信義區92歲的蘇瑶及90歲的蘇童杏英賢伉儷，結褵迄今已67年，育有2子2女，可以說是「神仙眷侶」的最佳寫照。

林右昌說示，市府辦理年滿65歲長者的鑽石婚、金婚及紅寶石婚慶祝活動已逾10年以上，今年，經由遴選符合鑽石婚（婚齡60年以上）者有30對、金婚（婚齡50年以上）有94對、紅寶石婚（婚齡40年整）有37對，總計161對夫妻受獎。

林市長夫婦邀請蘇瑶、蘇童杏英夫婦一同切下三層大蛋糕，祝福他們以及在座的長輩夫妻們，繼續邁向幸福的人生，成為下一代新手夫妻學習的典範。

社會處並報告基隆市政府在推動老人福利方面的重要成果，包含有「幸福從齒開始」假牙補助，104年實施迄今補助人次已逾7000人次，平均每9位長者就有1位接受補助，假牙裝置完成後的滿意度高達九成以上，讓長輩們找回自信、健康和笑容；另外，也大幅縮短「敬老卡」申辦發放時程，自106年9月1日起，本市年滿65歲以上長者到戶籍地區公所，採「隨到隨辦」現場即可取卡，搭乘市公車不限補助次數，107年1月1日起更可直接到四大超商辦理展期，便利又迅速。