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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

蘭嶼船班預計明天正常開航

2019-10-15 19:21聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

東部航務中心今天傍晚發布報告，明（16）日台東富岡-蘭嶼船班（載客數253人）原則正常開航，中午12點自台東富岡駛往蘭嶼、下午2點30分從蘭嶼駛回台東富岡，目前訂位已客滿（233人），惟保留20個座位供當地居民搭乘，如未有居民搭乘則開放現場補位。

東部航務中心今天傍晚發布報告，蘭嶼船班明天原則正常開航。本報資料照片
東部航務中心今天傍晚發布報告，蘭嶼船班明天原則正常開航。本報資料照片
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