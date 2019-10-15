親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

哈吉貝颱風襲日吹破天花板 未爆彈竟從天而降

就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東市90歲吳老先生從37歲開始到關山鎮梅子理髮店理髮，至今53年，縱使民國96年舉家從關山搬到台東市，過去12年來，吳老先生每個月都要兒子吳漢俊開車載他到關山，車程來回近百公里，就為讓78歲的韓梅子理髮

57歲的台東專科學校校長室秘書吳漢俊今天說，本月11日上午他開車載90歲父親，從台東市前往關山鎮剪髮，因逢雙十節連續假日，路上車多，陷在車陣中，他父親相當焦慮的不斷催他快點，不能耽誤梅子阿姨午休。

吳漢俊說，民國55年，他父親因工作舉家搬到關山，就開始讓梅子阿姨理髮，持續至今53年，即使12年前因父親身體健康因素，為方便父親到台東市大醫院就醫，全家搬到台東市後，儘管行動不便，且車程往返近百公里，他父親每個月仍堅持讓梅子阿姨理髮一次。

今年78歲的韓梅子說，吳老先生的頭，她理了超過600次。她看到老主顧，邊整理剪刀，邊說「叫你不要來，都這麼老了，在台東市區剪髮，就好了，幹嘛！跑這麼遠。」

雖已78歲，韓梅子的手藝依舊純熟，不僅剪髮動作俐落，刮鬍子和掏耳一樣手巧輕柔，很快就讓吳老先生進入夢鄉。吳漢俊說，「這不只是50餘年的老交情，更是完全的信任」。

「梅子理髮店」是關山鎮最老的傳統理髮店，開業57年，韓梅子說，14歲就到台東市學理髮，17歲出師，民國51年，她21歲結婚後回關山開店，極盛時期店裡有4張椅子，現在只剩1張椅子。

韓梅子感慨表示，早年很多女孩子跑來向她學技術，現在沒人要當學徒，都跑去學美髮美容，年輕人也不到老店剪髮，連她孫子都不要給她剪。梅子說，很多老人家都要她剪髮，她不能退休，會做到不能動的哪一天。

台東市90歲吳老先生過去53年來，每個月一定要給梅子剪髮一次。記者羅紹平／攝影
台東市90歲吳老先生過去53年來，每個月一定要給梅子剪髮一次。記者羅紹平／攝影
分享

台東剪髮結婚
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

苦等62年 花蓮阿美族阿公終拿回土地

2019-10-15 14:48

樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20

台東棒球村投1.12億修繕 OT委外經營多元活化

2019-10-15 16:32

影／馬頭琴音獻給昭應宮媽祖 另類宗教藝文交流

2019-10-15 16:07

影／母和牛握壽司超好吃 基隆這家店還有老饕肉

2019-10-15 15:30

誰在太平溪人工濕地丟垃圾漁網 台東環保局要抓人

2019-10-15 15:07

為觀塘藻礁請命 邱傑：蘇貞昌拒開言路的迷信與傲慢

2019-10-15 14:41

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

便民…花蓮殯儀館 11月起設便利商店

2019-10-14 23:49

被控未善待外籍漁工？ 漁團要李麗華道歉

2019-10-14 23:39

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

億元打造新車 基北快捷公車1579上路

2019-10-14 23:22

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

太魯閣燕子口長春祠刷坡工程 施工區暫封閉

2019-10-14 18:42

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

12國音樂家參與丟丟銅蘭城國際音樂節 巡迴校園交流

2019-10-14 17:06

檢舉亂丟菸蒂台東開罰365萬 檢舉獎金逾200萬

2019-10-14 16:57

1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49

提供便民措施 花蓮市殯儀館設便利商店

2019-10-14 13:42

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top