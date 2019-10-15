就愛她的工夫 台東9旬老翁每月一次坐車百里剪髮

2019-10-15 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



台東市90歲吳老先生從37歲開始到關山鎮梅子理髮店理髮，至今53年，縱使民國96年舉家從關山搬到台東市，過去12年來，吳老先生每個月都要兒子吳漢俊開車載他到關山，車程來回近百公里，就為讓78歲的韓梅子理髮

57歲的台東專科學校校長室秘書吳漢俊今天說，本月11日上午他開車載90歲父親，從台東市前往關山鎮剪髮，因逢雙十節連續假日，路上車多，陷在車陣中，他父親相當焦慮的不斷催他快點，不能耽誤梅子阿姨午休。

吳漢俊說，民國55年，他父親因工作舉家搬到關山，就開始讓梅子阿姨理髮，持續至今53年，即使12年前因父親身體健康因素，為方便父親到台東市大醫院就醫，全家搬到台東市後，儘管行動不便，且車程往返近百公里，他父親每個月仍堅持讓梅子阿姨理髮一次。

今年78歲的韓梅子說，吳老先生的頭，她理了超過600次。她看到老主顧，邊整理剪刀，邊說「叫你不要來，都這麼老了，在台東市區剪髮，就好了，幹嘛！跑這麼遠。」

雖已78歲，韓梅子的手藝依舊純熟，不僅剪髮動作俐落，刮鬍子和掏耳一樣手巧輕柔，很快就讓吳老先生進入夢鄉。吳漢俊說，「這不只是50餘年的老交情，更是完全的信任」。

「梅子理髮店」是關山鎮最老的傳統理髮店，開業57年，韓梅子說，14歲就到台東市學理髮，17歲出師，民國51年，她21歲結婚後回關山開店，極盛時期店裡有4張椅子，現在只剩1張椅子。