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樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20聯合報 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市田寮河畔有12棵樟樹先遭人環狀剝皮，接著鋸掉上方枝幹，各界追緝「樟樹殺手」。宜蘭大學園藝系教授尤進欽說，因為剝皮處在主幹1公尺以上位置，研判行為人並非要讓樟樹死亡，而是想藉此刺激樟樹長出新枝條，用來扦插繁殖。

市府都發處公園管理科長林彥旻說，根據民眾檢舉及警方訪查資料，種在田寮河兩側的樟樹從今年8月開始，陸續遭人傷害。行為人會先將樟樹環狀剝皮，然後等剝皮處上方的枝幹乾枯後，在剝皮處上方鋸斷樹幹。

有人指將樟樹環狀剝皮，就是要讓樹木無法輸送水分，用意就是要讓樟樹死亡，行為太惡劣。

基隆市警方也有接獲田寮河行道樹被破壞情資，但檢視相關路段監視器，因都對準車道，沒有發現嫌疑人；訪查店家表示，曾看到有人在鋸樹，但當時沒有多想，以為是市府人員所為。

尤進欽檢視照片後指出，因為樟樹被環狀剝皮的位置較高，都約在1公尺以上，代表行為人並非要讓樟樹死亡，推測想藉此刺激樟樹長出新枝條，然後取下新枝條進行扦插繁殖，就能迅速獲得新的樟樹植株；倘若真的要讓樟樹死亡，會有其他更激烈的手段。

林彥旻表示，遭環狀剝皮的樟樹雖然不會立即死亡，但已失去行道樹功能，因此會在明年發包移除，同時補種新的行道樹。

宜蘭大學園藝系教授尤進欽說，樟樹被環狀剝皮處位置較高，研判並非要讓樟樹死亡，而是...
宜蘭大學園藝系教授尤進欽說，樟樹被環狀剝皮處位置較高，研判並非要讓樟樹死亡，而是想取得新枝條扦插繁殖。記者邱瑞杰／攝影
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宜蘭大學園藝系教授尤進欽說，樟樹被環狀剝皮處位置較高，研判並非要讓樟樹死亡，而是...
宜蘭大學園藝系教授尤進欽說，樟樹被環狀剝皮處位置較高，研判並非要讓樟樹死亡，而是想取得新枝條扦插繁殖。記者邱瑞杰／攝影
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行道樹基隆
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