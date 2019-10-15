樟樹被環狀剝皮 學者：非要樹死、研判想要扦插繁殖

2019-10-15 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／即時報導



基隆市田寮河畔有12棵樟樹先遭人環狀剝皮，接著鋸掉上方枝幹，各界追緝「樟樹殺手」。宜蘭大學園藝系教授尤進欽說，因為剝皮處在主幹1公尺以上位置，研判行為人並非要讓樟樹死亡，而是想藉此刺激樟樹長出新枝條，用來扦插繁殖。

市府都發處公園管理科長林彥旻說，根據民眾檢舉及警方訪查資料，種在田寮河兩側的樟樹從今年8月開始，陸續遭人傷害。行為人會先將樟樹環狀剝皮，然後等剝皮處上方的枝幹乾枯後，在剝皮處上方鋸斷樹幹。

有人指將樟樹環狀剝皮，就是要讓樹木無法輸送水分，用意就是要讓樟樹死亡，行為太惡劣。

基隆市警方也有接獲田寮河行道樹被破壞情資，但檢視相關路段監視器，因都對準車道，沒有發現嫌疑人；訪查店家表示，曾看到有人在鋸樹，但當時沒有多想，以為是市府人員所為。

尤進欽檢視照片後指出，因為樟樹被環狀剝皮的位置較高，都約在1公尺以上，代表行為人並非要讓樟樹死亡，推測想藉此刺激樟樹長出新枝條，然後取下新枝條進行扦插繁殖，就能迅速獲得新的樟樹植株；倘若真的要讓樟樹死亡，會有其他更激烈的手段。