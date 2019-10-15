爺奶貼布畫創作 憶當年拼出結婚模樣

2019-10-15 16:13 中央社 花蓮縣15日電



牛犁社區交流協會特舉辦長者婚姻貼布畫展「想當年」共50幅作品，在花蓮市公所「市民藝廊」中展出。記者王思慧／攝影 分享 facebook 花蓮市博愛社區50名長輩用貼布畫回憶當年結婚印象，從指腹為婚、媒婆介紹等，還有奶奶在創作中讓自己穿上白色婚紗。成果展即日起在市公所展出，見證爺爺奶奶們的故事。

育田基金會跟牛犁發展協會合作，到博愛社區據點指導長輩創作「婚姻」，爺爺奶奶將舊時回憶透過碎布拼湊出來，傳統儀式「踩瓦片」和「過火爐」、「呷姊妹桌」等情節，都出現在貼布畫中。

今年82歲的陳姓奶奶，當年因父親與花蓮結拜兄弟約定要結為兒女親家，她到了適婚年齡，就獨自從南投搭了3天火車、客運，繞了半個台灣來到花蓮，陳奶奶對結婚的印象就是長途跋涉的火車，到現在跟先生感情還是很好。

另一名70歲的謝姓奶奶，透過媒人介紹結婚，她創作的主題就是身穿大紅衣的媒婆，雖然她結婚後才戀愛，現在跟老伴還是很相愛，不過現在謝奶奶也當起媒人，為大家牽起紅線。

負責指導創作的牛犁發展協會秘書游雅帆說，婚禮是人生中重要的回憶，過去結婚很少能留下紀念的畫面，也有長輩到結婚當天才第一次見到對方，這些故事、回憶透過畫作呈現，也能刺激長輩腦部運作、訓練抓握等。

爺奶的回憶貼布畫成果展共有240幅作品，今天在花蓮市公所內的市民藝廊展出，展期至12月31日。市長魏嘉賢說，過去沒有自由戀愛、婚後成立家的經營方式，都跟現在很不一樣，透過貼布畫見證他們的故事。