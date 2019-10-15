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影／馬頭琴音獻給昭應宮媽祖 另類宗教藝文交流

2019-10-15 16:07聯合報 記者戴永華／即時報導

「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」明晚在宜蘭演藝廳開幕，此次特別邀請7個國家的駐台使節共襄盛舉，市長江聰淵今天與墨西哥駐台代表Mr. Martín Torres及部分抵台音樂家，前往三級古蹟昭應宮前向媽祖上香，祈求活動順利，蒙古團隊特別演奏馬頭琴，琴音洋溢宮廟迴廊，感覺很特別。

宜蘭市公所這次邀請7國駐台使節，包括尼加拉瓜大使、墨西哥駐台代表、秘魯駐台代表、菲律賓駐台代表、波蘭駐台代表、奧地利駐台副代表、義大利駐台副代表，齊聚宜蘭共襄盛舉，用藝術鞏固國際情誼，並邀請使節們為宜蘭演藝廳的演出開場致詞，用文化開拓台灣表演藝術的外交視野。

今天祈福儀式在蒙古國江格爾樂團的傳統樂聲演唱下揭開序幕，接著市長江聰淵擔任主祭官，藝術總監李建興、墨西哥駐台代表Mr. Martín Torres、俄羅斯團團長Dubois Jean-Nöel和美國團團長Perry，Peter J.擔任陪祭官，共同向媽祖禮敬，祈求活動順利圓滿。

敬獻禮後，蒙古團更以傳統呼麥和長調的祝禱歌曲，為大會祈福。蒙古團有的演奏員還保存著很傳統的生活方式，游牧的生活，仍住在蒙古包，受純真自然魅力的影響，讓其音樂保有原始特色，特別的祈福活動，讓所有與會音樂家留下深刻的印象。

「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」明晚開幕，此次特別邀請7國駐台使節共襄盛舉，今天...
「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」明晚開幕，此次特別邀請7國駐台使節共襄盛舉，今天前往三級古蹟昭應宮向媽祖上香，祈求活動順利，蒙古團隊還特別演奏馬頭琴。記者戴永華／攝影
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蒙古馬頭琴音獻給三級古蹟昭應宮的媽祖，展開一場另類宗教藝文交流。記者戴永華／攝影
蒙古馬頭琴音獻給三級古蹟昭應宮的媽祖，展開一場另類宗教藝文交流。記者戴永華／攝影
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蒙古墨西哥江聰淵
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