影／馬頭琴音獻給昭應宮媽祖 另類宗教藝文交流

2019-10-15 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」明晚在宜蘭演藝廳開幕，此次特別邀請7個國家的駐台使節共襄盛舉，市長江聰淵今天與墨西哥駐台代表Mr. Martín Torres及部分抵台音樂家，前往三級古蹟昭應宮前向媽祖上香，祈求活動順利，蒙古團隊特別演奏馬頭琴，琴音洋溢宮廟迴廊，感覺很特別。

宜蘭市公所這次邀請7國駐台使節，包括尼加拉瓜大使、墨西哥駐台代表、秘魯駐台代表、菲律賓駐台代表、波蘭駐台代表、奧地利駐台副代表、義大利駐台副代表，齊聚宜蘭共襄盛舉，用藝術鞏固國際情誼，並邀請使節們為宜蘭演藝廳的演出開場致詞，用文化開拓台灣表演藝術的外交視野。

今天祈福儀式在蒙古國江格爾樂團的傳統樂聲演唱下揭開序幕，接著市長江聰淵擔任主祭官，藝術總監李建興、墨西哥駐台代表Mr. Martín Torres、俄羅斯團團長Dubois Jean-Nöel和美國團團長Perry，Peter J.擔任陪祭官，共同向媽祖禮敬，祈求活動順利圓滿。