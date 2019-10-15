影／母和牛握壽司超好吃 基隆這家店還有老饕肉

2019-10-15 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



「哇，好好吃喔！」近年很火紅的日本美食和牛，基隆也吃得到了，而且是產地直送。

基隆市帆船委員會主委鍾明華，和日本輪流舉辦台琉國際帆船賽，15年下來，他走石垣島像在走燥腳，吃美崎和牛吃到成行家，一年前他開肉鋪賣美崎和牛，一直被客人問怎麼料理才好吃，他只好開店做給大家吃。

鍾明華指出，石垣本店牧場和牛總數700多頭，要養30個月才能殺，量很少。一頭牛只有約2公斤的肉，油花入口即化，稱為老饕肉，但這些頂極牛肉在屠宰場就直接被批走了，他們是整頭牛進口，所以還可以拿到那塊老饕肉。

「食考房x美崎牛」餐廳就在碧砂漁港旁，店老闆鍾明華兒子鍾佳融說，國內要吃和牛的店不少，但要吃到母和牛的店很少。和牛等級不是最重要的，而是性別決定一切，有可能A2、A3的母牛，肉質贏過A5的公牛，該店用的都是母和牛。

鍾佳融說，他的店沒有華麗裝潢，但和牛是產地直送，取得成本比別人低，和同樣的母和牛，在台灣算是便宜。

主廚張正忠花了兩個禮拜，摸熟公牛和母牛肉的不同，他指出，公牛和母牛味道不一樣，料理手法也要不一樣，公和牛味道重，所以用大量的鹽用高溫料理，母和牛較清爽，直火，一點醬汁就可以引出很漂亮的風味。

和牛依等級價位差好幾倍，極上和牛握壽司，一貫200元，直火燒烤，油花滋滋作響，超好吃；美崎和牛壽司捲300元，炙燒比目魚壽司捲300元，吃巧也能吃飽，店家還有一些隱藏版菜單，令人驚喜。

預約電話：02-24692167