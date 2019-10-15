太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市田寮河兩岸種植有不少行道樹，但自9月開始，市府發現有不少樟樹受害，共有12棵被砍斷，3棵被環狀剝皮，都發處認為手法惡劣但又很專業，研判就是想讓樹種死亡，已向警方報案追緝砍樹賊。

田寮河兩側種植不少行道樹，近來種植不少樟樹，每棵樹種3千到5千元不等，但自9月以來，卻陸續發現，不少樟樹被人惡意鋸斷，原本2公尺高的樹，攔腰被砍斷，剩1公尺不到。更誇張的是，還有的樟樹被環狀扒一層樹皮，先用鋸子環樹鋸一個圓圈後，再把整個皮扒掉約3到5公分。

市府都發處公園管理科長林彥旻說，樹皮的功能是水分運輸，環狀剝皮後和被砍斷一樣，可能就是死亡了，樟樹生長相當緩慢，9月起陸續發現被鋸斷、剝度，已2次向警方報案，但警方初步回復，監視器都多是錄對準車道的車流，並不是對著行道樹，因此追查不易，市府呼籲民眾一起緝凶，踴躍提供線索。