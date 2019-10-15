誰在太平溪人工濕地丟垃圾漁網 台東環保局要抓人

2019-10-15 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



台東縣政府近年來積極整治台東市區太平溪，並建置人工濕地，打造一處市民休憩與野生動物共融的環境，也吸引魚鷹等珍稀鳥類，還曾出現1隻粉紅色羽毛罕見迷鳥細嘴鷗身影，顯見淨化河川效益，但最近也發現人工濕地周邊竟多出不少垃圾及廢棄漁網。

太平溪貫穿台東市區，流域涵蓋人口最稠密地區，過去沿岸民生家庭汙水及事業廢水皆直接排入溪中，導致溪水又髒又臭，曾被市民戲稱為「黑龍江」。

台東縣前縣長黃健庭任內積極整治太平溪，建置汙水下水道系統，並指示縣環境保護局向行政院環保署爭取經費，在太平溪康樂橋下游左岸，利用1.73公頃河川地，以自然生態工法建置人工濕地，已改善太平溪水質，豐里橋測站水質汙染指數平均值從4.4至4.7降為3.1至3.5，改善率近3成。

縣環保局指出，為避免破壞濕地的生態環境、土壤與水質，濕地周邊均以人工作業除草，不使用任何除草劑，定期派人做環境維護管理工作，不僅已是台東市民喜愛的休憩場所，也吸引許多鳥類棲息。

台東莊姓鳥友就表示，這裡有魚鷹、花嘴鴨及各種鷺科鳥類，還曾出現1隻罕見迷鳥細嘴鷗。