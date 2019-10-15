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苦等62年 花蓮阿美族阿公終拿回土地

2019-10-15 14:48聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市71歲阿美族阿公黃新華，長年住在父親留下的土地，因不熟法令錯失登記時機，導致權益受損，歷經多年申請，苦等62年後，今天終於取得逾300坪原住民保留地所有權狀。他開心地說，有土斯有財，現在能踏實住下去，也對爸爸有交代。

以前原住民使用祖先土地，僅取得耕作權及地上權等權利，並無所有權，政府為還權於民，原住民只要符合於「民國77年2月1日前即使用祖先遺留之公有土地迄今仍繼續使用」規定，即可申請補辦為原住民保留地。 政府去年修正規定，凡申請案依相關規定辦理，且經內政部核定為原保地後，即可辦理所有權移轉，讓原住民直接取得原保地所有權。

黃新華表示，父親黃萬隆於民國前8年就在民心段（美崙工業區）開墾，因台鐵蓋鐵軌將土地一分為二，於是在另一半的土地上興建房舍居住，過程又錯失登記機會，62年來無法拿到所有權。

他說，感謝立委鄭天財為原住民爭取權益，加上市長魏嘉賢、代表蕭民隆，以及土地登記人員蔣瑪利協助送審各單位，等了好久才拿到權狀，現在終於能對爸爸有交代，也可讓下一代繼承。

花蓮市長魏嘉賢表示，今年取得原保地所有權的族人，共計53位、40筆，在漫長等待時間中終於擁有甜美果實，未來會持續協助原住民回復土地權利。

花蓮市公所今舉辦108年度原住民族土地政策法令意見交流暨權利回復儀式，今年總計共...
花蓮市公所今舉辦108年度原住民族土地政策法令意見交流暨權利回復儀式，今年總計共有40筆，計有53位原住民族人取得土地所有權狀。記者王思慧／攝影
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花蓮市71歲阿美族阿公黃新華苦等62年後，今天終於取得逾300坪原住民保留地所有...
花蓮市71歲阿美族阿公黃新華苦等62年後，今天終於取得逾300坪原住民保留地所有權狀。記者王思慧／攝影
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花蓮市71歲阿美族阿公黃新華（右）苦等62年後，今天終於取得逾300坪原住民保留...
花蓮市71歲阿美族阿公黃新華（右）苦等62年後，今天終於取得逾300坪原住民保留地所有權狀，由花蓮市長魏嘉賢頒發。記者王思慧／攝影
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原住民魏嘉賢阿美族
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