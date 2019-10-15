為觀塘藻礁請命 邱傑：蘇貞昌拒開言路的迷信與傲慢

2019-10-15 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



立法委員陳學聖本月四日院會質詢行政院長蘇貞昌說，他在今年三月大會中要求能與蘇貞昌安排一晤，告訴他關於觀塘藻礁指定為自然地景的重要與迫切，整整半年來不斷透過國會連絡人交涉此事，但蘇不見就是不見，讓他非常感慨。而今蘇貞昌終於說出不見的理由是他不能隨便接受少數幾個人到辦公室來見他，那會造成嚴重的後果。

資深媒體人邱傑對此有感，在臉書指出，觀塘藻礁的爭議是此物分明具有其獨特性與珍貴性，被國際組織指定為全球幾個希望熱點之一，而今行政體系一再曲意迴避其重要性，強橫交由中油公司進行第三接氣站工程，中油強調工程將力求迴避礁區，且一共僅使用礁區二十餘公頃，但陳學聖獲得的資料卻明白指出將被摧毀的是三百公頃，乃再三要求緊急處置。

蘇貞昌拒見的理由是藻礁區之施工及藻礁是否應指定為自然地景均已交由相關行政單位依行政程序審慎評估，他必須信賴他的團隊，言下之意今天陳學聖要到他的辦公室來談，（想必也會帶著環保團體前來），提出其他看法，如果這個團體也來，那個團體也來，行政單位將不勝干擾。

邱傑指出，蘇貞昌對於整整半年不見陳學聖立委，顯得理直氣壯，主觀如此，看來即使再三個、五個半年，不見就是不見。但我們要在這裡鄭重敬告蘇院長，你是迷信而又傲慢了！

你在堅定信賴你的行政團隊之下，你難道不怕犯了偏聽？遠的不提，蘇澳斷橋事件在橋斷之前你可知道這條橋的管理竟是如此廢馳而鬆懈？今天若是有漁民、有移工早已發現腐鏽問題而要求見面當場告知，你依然拒見，則橋斷悲劇恐怕不只一件了，你豈可不信賴且峻拒全民當你耳目來幫助你共同協助除弊？另一件農地違章工廠起火失去兩位消防人員你不心痛嗎？沒有更多人提醒你農地違建工廠之嚴重性，你看得到你所信賴的行政團隊有認真在管理嗎？