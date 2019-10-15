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只為理髮往返百公里 逾50年剪不斷的交情

2019-10-15 14:10中央社 台東縣15日電

「不僅信賴，還有50餘年的交情和關山情」縱使行動不便、往返100公里的車程，90歲的吳姓老翁每個月堅持要讓79歲的韓梅子剪頭髮。韓梅子說，這個頭，她剪超過600次了。

國慶日連續假期第2天，台東縱谷車流緩慢，吳姓老翁催著兒子，「快點，不要耽誤梅子阿姨的午休」。

台東專科學校57歲的老師吳漢俊，11日上午開車載90歲父親從台東市前往關山和平路剪頭髮，因連續假日，陷在車陣中，父親相當焦慮。

延誤半小時，接近中午。吳漢俊扶著父親進入「梅子理髮店」，這間關山鎮最老的傳統理髮店，開業57年，已經沒有招牌，裡面只剩一張椅子。

79歲的理髮師傅韓梅子看到老客戶，一邊整理剪刀，一邊說「叫你不要來，都這麼老了，在台東市區剪頭髮就好了，跑這麼遠幹嘛」。

吳漢俊搶著幫父親回話說，「梅子阿姨，爸爸昨天（10日）就吵著要來這裡剪頭髮，有事拖到今天，一路上塞車，爸爸擔心耽誤到妳的午休時間」。

韓梅子回頭告訴記者說，「大家都是老朋友，看他這麼辛苦從台東市區到這裡剪頭髮，不跟他收錢，他會生氣，還硬塞給我」。她說，從民國55年到現在，吳先生每個月都會到這裡理髮，已經有53年了，「這個頭我剪超過600次了」。

吳漢俊說，父親55年搬到關山鎮上，就開始到梅子理髮店理髮，後來也帶著他們3兄弟一起來。母親去世後，父親依照習俗，帶著他和孫子吳家三代到這裡來剪頭髮。

吳漢俊表示，96年父親身體不好，全家從關山搬到台東市區。但父親唯一堅持理髮要回到關山梅子理髮店，雖然來回要100公里，縱使行動不便，父親只放心把整理門面這件事交給梅子阿姨。

看著79歲的梅子阿姨幫90歲的老爸剪頭髮，吳漢俊說，「不僅信賴，還有50餘年的交情和關山情」。

韓梅子聽了笑著說，這家 （吳家）人是模範家庭，父親待人客氣，兒子就跟著孝順，再怎麼忙，兒子每個月都會抽空載父親來剪頭髮，讓父親清清爽爽。

雖然79歲了，梅子師傅的手藝依然熟練，不僅剪頭髮乾淨俐落，輕巧的刮鬍子和掏耳朵，總是讓這位交情已有半世紀的客人在此時不知不覺進入夢鄉。

談到過去，韓梅子說，14歲就到台東市區學剪頭髮，17歲出師，民國51年、21歲那年結婚後回關山開店，丈夫過世後，獨自將3個孩子拉拔長大。

當時，有4張椅子，相當風光，很多女孩子跑來向她學技術。「現在沒人當學徒，都跑到學校去念美髮美容了」，年輕人也不會到這老店剪頭髮，「連孫子都不要讓我剪」。

剪完了頭髮，老先生拿1000元給韓梅子，她將找的零錢塞到老先生口袋，老先生發現少收100元，堅持將錢塞回去，才開心的離開。

韓梅子邊收拾剪刀邊說，目前來剪頭髮的都是6、70歲以上的老人家，一天比一天少，如果她退休了，這些老人家就少一個剪頭髮的地方，「我會做到地藏王菩薩收我回去」。

台東老翁塞車
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