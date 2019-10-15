沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



因應「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」修正，市長林右昌今天宣布，基隆市政府及所屬機關學校聘僱人員應休畢日數以外之慰勞假，自明年起，比照公務人員發給未休慰勞假加班費或慰勞假補助費，市府估計將增加426萬元人事費用，希望能能激勵員工士氣。

市府人事處長黃蓓蕾表示，目前各縣市公務人員應休畢日數（目前為14天，自109年起修改為10天）以外之休假日數，及工友（含技工、駕駛）、臨時人員未休畢之特別休假日數，均依其適用法令發給未休假加班費或工資，只有約聘僱人員沒有發給未休慰勞假加班費。

她說，日前行政院修正「行政院與所屬中央及地方各機關聘僱人員給假辦法」第4、5、8條，明定聘僱人員應休畢日數以外之慰勞假，確因公務需要無法休畢時，得由機關視財務狀況，比照公務人員發給未休慰勞假加班費及慰勞假補助費。

林右昌指出，雖然行政院修正了聘僱人員給假辦法，並授權各縣市政府視財政狀況決定是否發放，他請人事處參考其他縣市的作法，經評估市府將因此增加426萬元的人事費用支出，雖然市府的財政狀況並不是太好，但考量市府聘僱人員的工作付出及貢獻，他還是裁示自109年起比照公務人員發給未休慰勞假加班費及慰勞假補助費，給市府及所屬機關學校服務的452名聘僱人員，希望能夠有效激勵工作士氣，希望大家能加緊努力為市府貢獻。