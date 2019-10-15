42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



勞動部北分署基隆就業中心17日上午10時到下午2時，在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2019開薪就業職來運轉基隆就業中心現場徵才活動」，這是基隆地區今年最後一場大型現場徵才活動，有北北基地區共42家廠商參加，提供1003個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾前來參加面試。

基隆就業中心指出，此次徵才活動分為科技製造業、一般製造業、零售服務業、運輸倉儲服務業、照顧服務業、支援服務業、住宿餐飲服務業等七大類別，方便求職民眾依自己的興趣應徵。服務業方面有運輸倉儲業提供許多高薪的大客車、聯結車駕駛員職缺如中興大業巴士、首都客運、聯興物流、東亞運輸等，歡迎擁有職業駕照的求職朋友前來應徵。

製造業廠商包含六堵科技園區的智慧光科技、鑫禾科技、大武崙工業區的聯華食品、元璋玻璃，瑞芳工業區的廣運機械、宏益玻璃、台美壓克力及汐止科技園區的立端科技、宗盈國際、崧貿實業等，釋出各種職缺如工程師、設計人員、生管人員、業務專員、採購、財會專員等中高階職缺以及技術員、作業員等工作機會。

這次有許多知名連鎖服務業者參與，如欣葉餐廳、鑫鼎王餐廳、米塔集團、六福萬怡酒店、富信飯店、家樂福、三商家購、全家便利商店等，釋出儲備幹部、襄理、門市人員、餐飲服務員及計時人員等工作，其中不乏適用跨域就業津貼的職缺，想跨區工作的求職者可前往就業中心攤位了解如何請領該項津貼。

另，第一次參與基隆大型徵才活動的微笑單車(YouBike)大舉網羅基隆地區人才，提供多達70個工作機會。現場也有照顧服務產業需要專業護理人員及照服員，擁有專業照服員證照的求職朋友只要透過就業中心媒合成功，即可申請缺工就業獎勵補助10萬8000元。