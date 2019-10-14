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億元打造新車 基北快捷公車1579上路

2019-10-14 23:22聯合報 記者吳淑君張曼蘋／連線報導

基隆市第三條快捷公車「1579」昨天辦通車典禮，今天上路。市長林右昌說，依規定業者只要有二成新車，但為提供市民更好的乘車環境，他向首都客運董事長李博文提出不情之請，希望24輛公車全新打造，李博文一口答應，因此多花1億元，新車味道聞起來很舒服，很開心。

板橋溪崑－土城工業區 跳蛙公車也上路

新北市跳蛙公車「板橋溪崑－土城工業區」線也是今天上路，平日上午7點自板橋沙崙里發車直達捷運永寧站、土城工業區及捷運頂埔站。新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，目前溪崑地區往外通勤公車路線多是往台北方向，前往土城工業區都需要轉乘公車或捷運，因此規畫直捷跳蛙路線，快速載送民眾往返板橋、土城，減少轉乘步行及候車時間。

基隆市第三條快捷公車1579今天上路。記者吳淑君／攝影
基隆市第三條快捷公車1579今天上路。記者吳淑君／攝影
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首都客運董事長李博文透露，八成中古遊覽車他們購置好了，市長請求換新車時，他有點訝異，但看到上路3年的2088快捷公車，營運績效非常好，他有信心走觀光路線的1579也辦得到，因而多花1億元換新車，嘉惠基隆台北通勤，觀光遊客。

林右昌說，快捷公車不僅是滿足通勤旅運需求，現在基隆港每年郵輪旅客已經突破百萬人次，各景點每逢假日更是人滿為患，帶來龐大商機，1579沿線經過中正區許多風景區，也停靠基港旅運大樓，未來一定會是一條黃金路線。

基隆市第三條快捷公車1579今天上路，市長林右昌（前右2），首都客運董事長李博文...
基隆市第三條快捷公車1579今天上路，市長林右昌（前右2），首都客運董事長李博文等人昨天試乘，林右昌笑說，新車味道聞起來很舒服。 記者吳淑君／攝影
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立委蔡適應說，1579到台北市捷運站，基隆人到台北轉乘很方便，台北人來基隆也很方便，在捷運站可轉乘，是這條路線最大意義。

1579線從八斗子車站發車，行經北寧路至海洋大學後分為行經「中正路」及「祥豐街」兩條路線，行駛至義一路停靠「市政府站」後直接上國道一號，北市境內沿途停靠潭美公園、捷運南京三民、捷運忠孝敦化、捷運忠孝復興站，終點站圓山轉運站，轉乘接駁都相當便利。

交通處指出，1579每日早上5:45由基隆端發車，末班車23:15由台北端發車，尖峰時段15~20分鐘一班次，預計可減省民眾20到30分鐘通勤時間。

捷運基隆港公車海洋大學基隆
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