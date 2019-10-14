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一堆竹科工程師跑去當外送員？ 網曝真心話：自由多了

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07聯合報 記者羅紹平／即時報導

環保團體及林淑芬立法委員今天在台北舉辦記者會，質疑台東焚化廠一旦啟用，台東無法處理灰渣，且將放棄資源回收等，台東縣環保局今天晚上發布新聞澄清「環團及林淑芬的質疑都是臆測」，也希望立法院及環保署支持，否則台東縣家戶垃圾將面臨無法處理的危機。

環團及立委林淑芬今天舉辦記者會，質疑台東的垃圾量餵不飽台東焚化廠，焚化廠吃什麼？到時將因垃圾量不足，重演賠償廠商損失；挖陳年垃圾燒，汙染更嚴重；讓人頭痛灰渣，台東有能力處理？台東啟用焚化廠等於放棄資源回收。

台東縣環保局今晚發布新聞稿回應，台東啟用焚化廠是為了解決台東縣垃圾堆積如山的問題，跟其他縣市是否有餘裕量無關，且近年上各縣市議會及民意反對代燒外縣市垃圾，台東不啟用焚化廠，無法解決台東的垃圾問題，至於台東縣未來燒不燒其他縣市垃圾，尊重縣議會決定。

另外，縣環保局指出，台東縣垃圾量每日90公噸，指的是一般家戶垃圾，除家戶垃圾外，還有一般事業廢棄物（飯店業為主）、市場垃圾、巨大垃圾、農業廢棄物、掩埋場活化垃圾等，可滿足單爐128公噸啟用條件。

台東縣政府規劃啟用後前2年，先使用雙爐處理台東縣每日產出的垃圾及掩埋場堆積超過5萬噸的垃圾（每日約255噸），2年後可掌握的垃圾量約每日130公噸，會改使用單爐處理台東縣垃圾，台東焚化廠不會有垃圾不夠燒問題。

至於灰渣處理，縣環保局表示，將向花東基金申請掩埋場活化經費，將台東縣各掩埋場活化清出空間，設置雙層不透水布用以掩埋飛灰固化穩定物（灰渣）。環保團體質疑啟用焚化廠等於放棄資源回收，環保局表示，純屬臆測，仍會持續推動資源回收。

台東縣環保局表示，啟用台東焚化廠是目前解決台東垃圾問題最有效的辦法。圖／台東縣政...
台東縣環保局表示，啟用台東焚化廠是目前解決台東垃圾問題最有效的辦法。圖／台東縣政府提供
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台東資源回收林淑芬廢棄物
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