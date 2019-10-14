12國音樂家參與丟丟銅蘭城國際音樂節 巡迴校園交流

2019-10-14 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／即時報導



「2019丟丟銅蘭城國際音樂節」10月16日晚上7點半將在宜蘭演藝廳開幕，來自世界12個國家的音樂家齊聚一堂，展開5天的演出與交流。為了深耕藝文教育及拓展學子國際視野，市公所舉辦一系列學校交流演出，今天邀請美國馬里蘭州理查蒙哥馬利高中爵士樂團和宜蘭國中管樂團演出，相互交流學習。

「丟丟銅蘭城國際音樂節」邁入第五年，是宜蘭市一年一度的大型活動，更擴大藝文活動交流層面。宜蘭國中連志峰校長表示，藝術教育是陶冶學生性情的重要課程，此次美國理查蒙哥馬利高中爵士樂團的到訪，除了藝術饗宴的交流外，也建立國際友誼，希望學生透過共同排練養成跨國情誼，學習彼此優點。

理查蒙哥馬利高中彼得佩里博士說，感謝洛克維爾姊妹市協會的協助，也要謝謝音樂節藝術總監李建興邀請，對學生來說這將會是趟難忘的旅程，希望透過交流能讓我們的學生更了解美國以外的東方文化，並認識來自世界各國的音樂家。