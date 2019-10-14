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1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

基隆到台北市的快捷公車，繼1088及2088之後，第三條中正線「1579」，今天舉行通車典禮，明天早上5點45分首發車上路。依規定新路線只要買二成新車，1579線的24輛車全部都是新的。市長林右昌說，他向首都董事長李博文請命，讓基隆市民有更好的旅運服務，李博文一口答應，多花1億元買新車，新車味道聞起來很舒服，很開心。

首都客運股份有限公司經營1579「八斗子－台北」國道客運路線，今天下午在文化中心前廣場舉辦通車典禮。首都運客運董事長李博文透露，這條路線基隆市政府爭取很久了，今天辦通車典禮，但直到8日還沒拿到路線許可證，立委蔡適應急死了，找交通部幫忙，9日才拿到許可證。

交通部規定這條路線要有八成中古遊覽車，他們也購置好了，市長林右昌請求派全新公車，他看到上路3年的2088快捷公車，營運績效非常好，他有信心走觀光路線的1579也辦得到，多花1億元買了24輛全新公車，嘉惠基隆台北通勤，觀光遊客。

林右昌說，1579，2088不只在地人的通勤通學需求，也會把遊客帶進來，因為交通變方便了，這需求會很快浮現。以後要搭郵輪出遊，也可坐1579來，基港旅運大樓也有靠站。

立委蔡適應說，1579到台北市捷運站，基隆人到台北轉乘很方便，台北人來基隆也很方便，在捷運站可轉乘，是這條路線最大意義。

1579行經八斗子車站、海科館、八斗子、漁貨直銷中心（碧砂漁港）、海洋大學、祥豐街（或中正路）、中正區行政大樓（公車處）、市政府等站，經東岸高架橋、國道1號至內湖交流道，台北端行經南京公寓（捷運南京三民站）、觀光局、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、圓山轉運站等站。

行經祥豐街路線頭末班車時間，基隆端平日05:45－22:00、假日06:00－22:00；台北端平日07:00－23:15、假日07:15－23:15。行經中正路路線頭末班車時間，基隆端平日06:00－22:00、假日06:20－22:00；台北端平日07:15－23:15、假日07:35－23:15。

祥豐街及中正路平日尖峰班距均為15-20分、離峰班距30-40分；例假日班距30-40分，採里程計費，可接受電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）或投現方式付費。

在台北端可於南京公寓（捷運南京三民站）、捷運忠孝敦化站、捷運忠孝復興站、圓山轉運站，轉乘捷運松山線、板南線及淡水信義線，透過捷運路網快速抵達台北市中心各區。

首都客運為了1579路線多花1億元買新車，市長林右昌說，新車味道聞起來很舒服，很...
首都客運為了1579路線多花1億元買新車，市長林右昌說，新車味道聞起來很舒服，很開心。記者吳淑君／攝影
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首都客運為了1579路線多花1億元買新車，市長林右昌說，新車味道聞起來很舒服，很...
首都客運為了1579路線多花1億元買新車，市長林右昌說，新車味道聞起來很舒服，很開心。記者吳淑君／攝影
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首都客運為了1579路線多花1億元買新車，市長林右昌說，新車味道聞起來很舒服，很開心。記者吳淑君／攝影
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捷運基隆公車林右昌國道客運
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