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深入偏鄉部落 國家人權博物館辦原民轉型正義特展

2019-10-14 14:35聯合報 記者王思慧／花蓮即時報導

國家人權博物館今舉辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動推廣計畫開幕式，展覽從原民作家書寫「原音」，瞭解原住民族面對文化主體性，族群存在、同化等議題；也呈現戒嚴時期被迫害的原住民菁英，隨著檔案、文獻的出土與研究，讓民眾認識原民歷史。同時博物館接受部落申請，可免費至當地展出。

國家人權博物館表示，去年特展已在國立台灣文學館等都會區展覽，包括土地正義、語言流失問題，讓原住民族從自己的角度談歷史，不過原民轉型正義應該讓偏鄉原住民看見，因此以行動博物館為概念，到花蓮玉山神學院展出，讓花東原民瞭解議題。

為推廣特展，歡迎全台部落、原民學校等相關單位向國家人權博物館申請，行動博物館可免費至當地展出，名額暫以7個為目標，申請單位會經過審核篩選，目前以山地偏鄉部落為主，受理至11月20日止，將在特展結束後規畫前往下個部落展出。

國家人權博物館副館長張嬋娟指出，展覽是藉由原住民的書寫來表達對自己文化的認識，希望將這樣的展覽內容帶回部落，讓原住民及子孫，認識自己的祖先捍衛人權的意志與行動，並爭取族群間的理解。

玉山神學院副院長Walis Ukan表示，玉山神學院長期以來培養傳道人的人權觀念，到部落傳福音，希望把信仰連結國家、連結台灣原住民，藉由認識這塊土地人權問題、慘痛歷史，才能真正達到原住民族轉型正義的公平、正義。

玉山神學院開幕場展出期間即日起至12月19日止，上午9時至下午5時於玉山神學院原住民文化圖書館展出。除特展外，後續將結合在地的太魯閣族，辦理太魯閣族人權議題推廣活動，歡迎民眾參觀。

國家人權博物館今舉辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動推廣計畫開幕式，展...
國家人權博物館今舉辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動推廣計畫開幕式，展出原住民族面對文化主體性，族群存在、同化等議題。圖／國家人權博物館提供
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「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動展覽歡迎部落申請，可免費至當地展出。圖...
「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動展覽歡迎部落申請，可免費至當地展出。圖／國家人權博物館提供
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