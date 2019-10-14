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影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

10 月11日上午10時許，出現在台東縣富岡漁港外海的一艘「幽靈」船，今天上午經台東縣政府農業處漁業科科員林辰宗勘驗，依船體造型初步判定是外國籍船隻，至於來自環太平洋的哪個國家，因船上沒有船名、船籍編號，無從推斷，另從船體內外長許多鵝頸藤壺，研判這艘船海漂約2、3年。

11日上午10時15分，海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍（富岡漁港）安檢所所長鍾益昌，接獲往返台東與綠島的客輪凱旋二號通報，指客輪開往綠島時，行經富岡外海約5海浬處，發現一艘海漂船，經海巡PP2025巡防艇趕往確認，在當天下午拖帶回富岡漁港。

今天上午林辰宗前往富岡漁港勘驗後表示，這艘海漂船為平底船，船體為玻璃纖維材質，寬約1.2公尺、長約8公尺、船高約1公尺，外掛引擎，引擎在海漂過程中碰撞脫落。

他指出，因台灣周邊海域浪況，台灣漁船均為尖底結構，平底船一般出現有江河、湖泊的國家如大陸、日本，以及赤道附近島嶼海面較為平靜無波的南太平洋島國，這艘海漂船確定不是台灣漁船，至於來自哪個國家，因無船名及船籍編號，無從推斷。

林辰宗另根據船體內外長了一些鵝頸藤壺，研判這艘船隨著太平洋洋流海漂約2、3年。他說，日本311大地震引發海嘯至今8年半，這艘海漂船內外應長滿藤壺類生物，這艘海漂船非日本311地震海漂船。

縣府農業處漁業科員林辰宗從船體結構外觀推斷，這艘海漂船應是外國籍船隻。記者羅紹平...
縣府農業處漁業科員林辰宗從船體結構外觀推斷，這艘海漂船應是外國籍船隻。記者羅紹平／攝影
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10 月11日上午10點，台東縣富岡漁港外海出現的一艘「幽靈」船。記者羅紹平／翻...
10 月11日上午10點，台東縣富岡漁港外海出現的一艘「幽靈」船。記者羅紹平／翻攝
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11日出現在富岡漁港外海的海漂船船體內外長了不少鵝頸藤壺，縣府農業處漁業科員林辰...
11日出現在富岡漁港外海的海漂船船體內外長了不少鵝頸藤壺，縣府農業處漁業科員林辰宗研判海飄時間約2至3年。記者羅紹平／攝影
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