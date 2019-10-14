影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



10 月11日上午10時許，出現在台東縣富岡漁港外海的一艘「幽靈」船，今天上午經台東縣政府農業處漁業科科員林辰宗勘驗，依船體造型初步判定是外國籍船隻，至於來自環太平洋的哪個國家，因船上沒有船名、船籍編號，無從推斷，另從船體內外長許多鵝頸藤壺，研判這艘船海漂約2、3年。

11日上午10時15分，海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍（富岡漁港）安檢所所長鍾益昌，接獲往返台東與綠島的客輪凱旋二號通報，指客輪開往綠島時，行經富岡外海約5海浬處，發現一艘海漂船，經海巡PP2025巡防艇趕往確認，在當天下午拖帶回富岡漁港。

今天上午林辰宗前往富岡漁港勘驗後表示，這艘海漂船為平底船，船體為玻璃纖維材質，寬約1.2公尺、長約8公尺、船高約1公尺，外掛引擎，引擎在海漂過程中碰撞脫落。

他指出，因台灣周邊海域浪況，台灣漁船均為尖底結構，平底船一般出現有江河、湖泊的國家如大陸、日本，以及赤道附近島嶼海面較為平靜無波的南太平洋島國，這艘海漂船確定不是台灣漁船，至於來自哪個國家，因無船名及船籍編號，無從推斷。