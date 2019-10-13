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小小足球員競賽 體育向下扎根

2019-10-13 17:47聯合報 記者王思慧／即時報導

中華民國迷你足球協會舉辦「花蓮縣國民小學迷你足球賽」，今天吸引百位足球小將在花蓮市中正體育館踢足球。迷你足協理事長房振昆表示，4至10歲為幼兒神經系統發展高峰，教育應融入運動。花蓮縣長徐榛蔚說，孩子成長除培養內涵外，體能也很重要。

中正體育館用氣墊圍繞的球場，讓孩子在裡頭踢球時不會受傷，6歲組共有7隊、8歲組則有10隊，共有170名足球小將競賽。大會也為了鼓勵所有參賽孩子，特別設置人人有獎，鼓勵每隊小朋友。

迷你足球協會致贈50顆足球予花蓮縣政府，感謝縣府支持體育賽事，由徐榛蔚代表接受。房振昆說，4歲幼兒神經發展已達成人的80％，10歲更是接近95％，這段時間當中，應該融入大量肢體運動，不應只偏重在課業上，本次響應體育署6年足球計畫，擴大足球人口，自小培育我國足球人才，揮別台灣足球沙漠之名。

徐榛蔚親自為每個孩子戴上象徵榮譽的獎章並送上獎狀，鼓勵小朋友們從小養成運動好習慣。徐榛蔚表示，孩子的成長全方位，在琴、棋、書、畫培養內涵與素養之餘，強健的體魄也相當重要，為人父母無非希望孩子平安長大，一切的成功都需要健康的身體，因此體育活動的重要不僅僅針對孩童，對所有人都是如此。

花蓮縣長徐榛蔚（左）為每個孩子戴上象徵榮譽的獎章並送上獎狀，鼓勵小朋友們從小養成...
花蓮縣長徐榛蔚（左）為每個孩子戴上象徵榮譽的獎章並送上獎狀，鼓勵小朋友們從小養成運動好習慣。記者王思慧／攝影
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中華民國迷你足球協會舉辦「花蓮縣國民小學迷你足球賽」，今天吸引百位足球小將在花蓮...
中華民國迷你足球協會舉辦「花蓮縣國民小學迷你足球賽」，今天吸引百位足球小將在花蓮市中正體育館踢足球。記者王思慧／攝影
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花蓮百位足球小將今天在中正體育館競賽，讓小朋友增加體能。記者王思慧／攝影
花蓮百位足球小將今天在中正體育館競賽，讓小朋友增加體能。記者王思慧／攝影
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足球體育徐榛蔚

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