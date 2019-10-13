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台東縣長饒慶鈴率團訪日 台東原住民舞蹈讓日人讚嘆

2019-10-13 16:59聯合報 記者羅紹平／即時報導

台東饒慶鈴率團赴日本三重縣參加當地安濃津YOSAKOI祭（原稱八幡神社祭礼）街舞活動，這是台東今年首次受交通部觀光局委託代表台灣參加活動，並在活動安排台東高商原舞團表演台東原住民族舞蹈，與日本進行文化交流，饒慶鈴也代表台東歡迎日本民眾來台東旅遊，感受台東的好山好水與豐富的文化與敦厚的風土人情。

觀光局主任秘書林坤源及台東長饒慶鈴今天代表台灣共同率領蟬聯多年全國高中職民俗舞蹈冠軍的台東高商學生原舞團，參加第22屆三重縣安濃津YOSAKOI祭街舞活動，與日本當地其他51支隊伍、約2596名舞者以舞會友，踩街遊行過程中，台東高商學生原民舞團賣力表演，讓現場日本觀眾頻頻鼓掌叫好，也感受來自台灣的熱情。

縣府交通及觀光發展處表示，安濃津YOSAKOI祭每年都吸引約數十萬旅客參觀，台東縣政府希望藉由參與這次活動，吸引更多日本民眾來台東旅遊。

11日晚間由主辦單位三重津市市長前葉慶幸及津祭組織委員會舉辦晚宴歡迎台灣代表團，台東縣政府也準備台東精選茶飲紅烏龍作為伴手禮，饒慶鈴致詞表示，這幾天她分別到日本東北部、三重縣及志摩市參訪，感覺好像沒有離開台東，因這些地方跟台東很相似，她也代表台東歡迎主辦單位及日本民眾到台東交流，感受台東慢活旅遊的魅力。

台東縣長饒慶鈴率縣府交觀處、東商原舞社首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭，今天...
台東縣長饒慶鈴率縣府交觀處、東商原舞社首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭，今天上午踩街遊行表演，展現台東原民文化魅力。圖／台東縣政府提供
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台東縣長饒慶鈴率縣府交觀處、東商原舞社首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭，今天...
台東縣長饒慶鈴率縣府交觀處、東商原舞社首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭，今天上午踩街遊行表演，展現台東原民文化魅力。圖／台東縣政府提供
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台東縣長饒慶鈴率縣府交觀處、東商原舞社首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭，今天...
台東縣長饒慶鈴率縣府交觀處、東商原舞社首次代表台灣赴日參加YOSAKOI祭，今天上午踩街遊行表演，展現台東原民文化魅力。圖／台東縣政府提供
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台東饒慶鈴舞團

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