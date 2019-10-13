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火災後花蓮清潔隊善後至凌晨 這團隊獲全國部隊特色獎

2019-10-13 16:17聯合報 記者王思慧／即時報導

花蓮公園路、中山路12日下午發生火警，消防隊滅火後，現場堆積燒得焦黑的木材與建材，花蓮市公所清潔隊26名隊員自今半夜進駐清理，直到凌晨3時清潔後才離開。花蓮市長魏嘉賢表示，清潔隊非常負責，加上環保示範區規畫，才能打敗3百多個各地清潔隊，榮獲今年環保署「部隊整體特色獎」。

昨天火災燒毀公園路店家及中山路一商家，老舊木造與磚蓋建築因高溫倒在街上，大批焦黑木材、鐵皮與凌亂的器具堆上滿路，影響人車通行。

花蓮市清潔隊長吳慶展表示，清潔隊自半夜12時許出動26位成員，派4輛資源回收車與2輛夾子車，於凌晨3時許完成廢棄物清理任務，共清除7.47公噸的垃圾與回收物品，並用灑水車清洗馬路，迅速恢復市容。

魏嘉賢指出，清潔隊於環保署「108年度模範清潔人及清潔隊隊部整潔維護及環境綠美化優良」評選拿下獎項，佔地2公頃的環保示範區位於美崙工業區華東部落旁，除行政樓、教育館、垃圾與回收車停車區外，另設有1百噸雨水蓄水池，用於平時清潔車輛，且園區內的裝置藝術皆是回收物打造。

魏嘉賢說，環保署督察總隊長吳盛忠日前視察園區時，肯定花蓮市清潔環保示範區，更建議未來國內其餘清潔部隊在整建或新建時，以花蓮市為建設藍圖。

另外，花蓮市清潔隊員黃文財獲得資深隊員表揚，黃文財在清潔隊服務已逾40年。他說，剛進隊部時擔任清運水肥的工作，後來也曾做過清溝、清運垃圾、資源回收及垃圾清運車司機，即將在明年退休的他，退休後將仍以清潔隊志工為服務，為花蓮市奉獻心力。

花蓮市清潔隊今半夜進駐清理垃圾，直到凌晨3時清潔後才離開。圖／花蓮市公所提供
花蓮市清潔隊今半夜進駐清理垃圾，直到凌晨3時清潔後才離開。圖／花蓮市公所提供
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昨天花蓮市火災後，花蓮市清潔隊出動26名隊員半夜進駐清理垃圾。圖／花蓮市公所提供
昨天花蓮市火災後，花蓮市清潔隊出動26名隊員半夜進駐清理垃圾。圖／花蓮市公所提供
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花蓮市環保示範區位於美崙工業區華東部落旁，園區內的裝置藝術皆是回收物打造。圖／花...
花蓮市環保示範區位於美崙工業區華東部落旁，園區內的裝置藝術皆是回收物打造。圖／花蓮市公所提供
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魏嘉賢環保署資源回收

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