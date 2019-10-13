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透過鏡頭看花蓮 河川日活動多飯店業者邀賞美景

2019-10-13 11:52中央社 花蓮縣13日電

鼓勵民眾走向河畔、關心河川，經濟部水利署第九河川局於花蓮舉辦「河你在一起」為主題的全國河川日系列活動，包括攝影比賽、走讀等；飯店業者也推出攝影相關活動。

九河局長謝明昌表示，河川日起源於加拿大，每年以辦理嘉年華會的方式來宣導河川保育活動，2006年引進台灣；近年為顧及地方民眾和展現地方河川特色，由水利署所屬10個河川局輪流舉辦，今年首度在花蓮舉辦。

除攝影比賽之外，今天下午於南濱、化仁海堤舉辦「清淨洄瀾灣」愛堤淨灘活動；10月18日舉辦論壇，19日主題活動結合音樂盛會（旺福、好樂團等）、創意市集、自行車騎乘體驗、環境教育大使表演等。

謝明昌表示，藉由攝影比賽使民眾更加用心凝視、體認到日常生活中花蓮河川之美，並透過影像捕捉河川景色，讓更多人可以體驗攝影作品所帶來的瞬間感動，認識花蓮河川。

這次以花蓮溪及秀姑巒溪為主題的徵件活動，主辦單位共收到逾300件的攝影投稿，參賽的攝影作品呈現花蓮溪與秀姑巒溪的遼闊地景、獨特人文與豐富生態，張張作品引人入勝。

九河局邀請台灣攝影學會、中華攝影雜誌社、花蓮洄瀾攝影學會等專家一同進行評選，共選出20張作品。謝明昌說，入選的作品未來將規劃為主題月曆，希望喚起民眾保育河川的情懷與意識。

另外，讓更多攝影愛好者能捕捉美麗一瞬間，花蓮福容飯店於10月14日清晨和傍晚開放高樓層客房陽台作為拍攝日出月升的最佳場地，攝影作品經網友票選後的冠軍，就能免費住宿。

藍天麗池飯店則是邀請花蓮縣洄瀾攝影學會於飯店內舉辦攝影聯展，將花蓮美景裝進畫框，聯展徵稿70多幅作品，遴選出37幅參展，以花蓮風情、在地人文、自然生態為主題，吸引許多民眾前往觀賞。展期自即日起至109年2月2日止。

花蓮縣洄瀾攝影學會榮譽理事長劉萬枝在展場發起義賣攝影畫冊活動，希望集結社會的力量幫助花蓮縣老人暨家庭關懷協會。

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