300年部落傳說 太巴塱阿美族人放「會響的星星」

2019-10-12 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮林管處今天在大農大富平地森林園區辦風箏季活動。記者王燕華／攝影 分享 facebook 花蓮林管處今天舉辦「2019森川里海風箏季」，當地光復鄉太巴塱部落阿美族人總頭目楊德成，帶著部落獨有的八角星星形狀風箏亮相。他說，300年前耆老為祈雨設計這個「會響的星星」，讓風箏高飛與祖靈溝通，部落獨有的傳統，已傳承300年。

楊德成帶著家人參與在大農大富平地森林園區舉辦風箏季，八角星星風箏迎風高飛，發出嗡嗡聲響，彷彿在訴說著太巴塱的古老傳說。

楊德成說，300年前，太巴塱族人因為大旱，無水可用，想出製作風箏與祖靈溝通這個點子；風箏設計成八角形狀，代表附近8個部落圍繞著太巴塱部落，為了大聲向祖靈祈願，還在兩角橫向拉起一條藤蔓，飛到高空振動後作響，要讓祖靈聽見族人渴望雨水的心聲。

據耆老口述，當時八角星星飛上天，嗡嗡作響後，下午果然下起大雨，八角星星風箏從此成為太巴塱部落的傳統；即使現在族人們使用地下水或自來水，不再為大旱所苦，仍每年放飛八角星星風箏，與祖靈溝通，祈求保佑。

楊德成表示，早年的風箏以樹皮做成，重量較重，如今已改成塑膠替代，發出聲響用的藤蔓，也改以塑膠片替代，不過傳統仍然保留住，尤其每年7月，是最適合放風箏的季節。

花蓮林管處策畫風箏季，上月就在太巴塱部落辦傳統風箏工作坊，邀請部落老中青一同手製傳統風箏，也讓部落這個獨特的文化，得以傳承下去。