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基隆潮藝術「男子漢便當」秒殺 這幾道菜最有男人味

2019-10-12 14:14聯合報 記者游明煌／即時報導

2019基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份量太少，希望能夠追加便當數量，更有民眾特地從台北趕來排隊，也幸運的買到。26日還有一場，今天向隅的民眾要把握機會。

不務正業男子Ayo是參展者之一，他是基隆人，兩年前放棄了正職工作，踏上一個人的料理創作旅程，除了在社群媒體上分享，還出書「台味便當」。他今天為家鄉推出限時限量港口男子漢便當，重新詮釋他從小熟悉也難忘的滋味，用基隆在地食材做的便當，最有男人味。

Ayo說，他呈現夏末初秋基隆的味道，把記憶中基隆他喜歡的味道抓進來，有熟悉的咖哩炒麵、小卷，還只有基隆才有的碳烤古吉拉。

還有日式洋食咖哩炒麵麵包，上頭有很大塊海鮮，直火炙烤；日式炊飯飯糰上頭鋪上小卷，也是火烤，還有一些炸物，味道比較強烈濃厚，比較男人的味道，因此取名港口男子漢便當。

基隆市文化局表示，很感謝大家對潮藝術的喜愛，周六推出的周邊活動大部分都報名額滿，尤其是不務正業的男子Ayo運用在地特色食材推出的男子漢便當，更是一開賣就秒殺。但是因為便當現賣現做，因此真的沒辦法大量提供，要跟向隅的朋友說聲抱歉，26日還有一場，歡迎大家早點來搶購。

更多展覽與活動資訊詳見2019潮藝術臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/keelungciao2019/ 或 2019潮藝術官方網站: https://keelungciao2019.com.tw/。

基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份...
基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份量太少，更有民眾特地從台北趕來排隊。圖／基隆市政府提供
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基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份...
基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份量太少，更有民眾特地從台北趕來排隊。圖／基隆市政府提供
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基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份...
基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份量太少，更有民眾特地從台北趕來排隊。圖／基隆市政府提供
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基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份...
基隆潮藝術今天中午登場的男子漢便當，開賣不到1分鐘就秒殺，很多買不到的民眾抱怨份量太少，更有民眾特地從台北趕來排隊。圖／基隆市政府提供
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便當基隆海鮮

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