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上廁所也可拿好禮 花蓮市公所推廣友善廁所

2019-10-12 12:11聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市公所即日起舉辦「友善廁所，解Fun拿好禮」，到月底前，使用市內8家合作店家的友善廁所，上網填問卷，或是上臉書「Fun 玩花蓮」完成按讚、留言、標註2位好友，並公開分享貼文等4步驟，就有機會抽到禮券

市公所表示，花蓮是觀光大縣，為提供遊客及市民友善便利的觀光環境，花蓮市公所與有意願提供廁所給民眾使用的店家，共同推出友善廁所。

目前市內友善廁所包括花間茶鋪（花蓮市三民街10號）、Arbay 義大利麵（花蓮市自由街120號）、oikos 洄家共好空間（花蓮市中正路551巷13號二樓）、orip 生活旅人（花蓮市節約街27號）、6吋盤早午餐（花蓮市博愛街185號）、火車頭烤肉屋（花蓮市中山路151號）、淺草堂豚食專賣店（花蓮市中山路347號）、黑何子仙草專職鋪（花蓮市節約街20-1號）共8家。

為了推廣這項貼心服務，市公所舉辦「友善廁所，解Fun拿好禮」，分成「填問卷送好禮」以及「上臉書抽禮券」兩個活動。

「填問卷送好禮」參加資格以使用過友善廁所的民眾為主，即日起至10月31日下午5點前，點選問卷連結https://forms.gle/iuRGKsjeC5fbRRmNA，依線上指示填寫，就有抽獎機會，獎項為300元禮券，總計有30名。

另外，也可在10月31日前，到臉書「Fun 玩花蓮」，按讚、在活動宣傳貼文中留言「Fun 玩花蓮」、標註2位好友及公開分享貼文，就擁有抽獎機會，獎項為200元禮券，共30名。

花蓮市公所與市區8個友善店家合作，推出友善廁所，方便遊客及市民。圖／市公所提供
花蓮市公所與市區8個友善店家合作，推出友善廁所，方便遊客及市民。圖／市公所提供
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花蓮市公所與市區8個友善店家合作，推出友善廁所，方便遊客及市民。圖／市公所提供
花蓮市公所與市區8個友善店家合作，推出友善廁所，方便遊客及市民。圖／市公所提供
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