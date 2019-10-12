惡劣！2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋 蝙蝠吱吱叫

2019-10-12 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



基隆市一名文化資產守護員日前在國定古蹟槓子寮砲台巡守時，目擊2名男子騎機車闖入砲台，還進入防空洞抓了在洞內棲息的葉鼻蝠塞進口袋，當時蝙蝠被抓時吱吱哀叫，引起注意，文資守護員立刻拍下照片反映。市府表示，葉鼻蝠塞屬保育類，如確認物種及有違法事證將依法偵辦。

市府表示，槓子寮砲台建於日據時期，民國87年台灣省政府公告為省定二級古蹟，後來變更為砲台類國定古蹟，是目前基隆最大且最完整的砲台，上方為砲座區，中間為營房、彈藥庫、坑道等，最下層為指揮部。

據一名文化資產守護員表示，10月2日下午4點4分，他當時正在槓子寮砲台巡查，目擊2名男子騎機車闖入砲台，還進入防空洞抓了在洞內棲息的葉鼻蝠塞進口袋，當時蝙蝠被抓吱吱哀叫，引起他注意，立刻拍下照片並反映，認為他們可能已經違法，已破壞蝙蝠自然生長，還塞在口袋，很擔心被悶死。

這名文化資產守護員受訪指出，防空洞內目前仍有葉鼻蝠生長，沒想到會被人闖入捕捉，相當要不得。

文化局長陳靜萍說，有關民眾違規闖入槓子寮砲台園區抓蝙蝠案，文化局獲報已針對該擅闖之違規車輛向基隆市警局交通違規檢舉專區舉報完成；民眾擅抓蝙蝠部分，動保單位可依法處理。