「出賣」台東 饒慶鈴率隊赴日本推城市行銷
台東縣長饒慶鈴利用國慶連假率隊前往日本三重縣、伊賀市推動城市行銷，拜會三重縣知事鈴木英敬、伊賀市市長岡本栄，強化台東與國際的連結，參加日本旅展，以熱氣球及日出印象，展現台東城市魅力，吸引日本民眾來台東旅遊。
台東縣政府與三重縣伊賀市、志摩市在105年簽署三方合作交流備忘錄，11日饒慶鈴率縣府團隊到三重縣縣廳及伊賀市役所，拜會三重縣知事鈴木英敬、伊賀市市長岡本栄；這是饒慶鈴就任後首次參訪兩地，她也邀請兩位日本首長明年來台東參加熱氣球10周年活動。
參訪行程中，饒慶鈴致贈三重縣知事鈴木英敬「排灣族孔雀之珠」皮革領結，象徵雙 方友誼，鈴木知事回贈饒慶鈴三重縣傳統工藝品「萬古燒」茶壺，鈴木還拿出3年前到台東參訪時，縣府送的台東米粒大叔玩偶，顯示他對台東的重視。
另，饒慶鈴拜會伊賀市長岡本栄，在新落成市役所內看見日方懸掛150顆台日聯合祝福彩繪的「台東熱氣球」小燈籠，讓饒慶鈴很感動，她除了感謝伊賀市役所今年7至9月配合行銷2019年台東熱氣球嘉年華活動，也邀請岡本栄參加明年的台東熱氣球活動。
岡本栄隨後陪同饒慶鈴參觀伊賀流忍者博物館，體驗伊賀忍者文化，饒慶鈴表示，伊賀忍者文化產業全球聞名，台東也是文化豐盛的縣市，期待這次觀摩，有助發揚台東傳統文化產業，同時兩人也承諾持續推動雙方特色文化交流，穩固台日城市友誼。
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