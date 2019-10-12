「出賣」台東 饒慶鈴率隊赴日本推城市行銷

2019-10-12 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



日本伊賀市市長岡本栄隨後陪同台東縣長饒慶鈴參觀伊賀流忍者博物館。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

台東縣長饒慶鈴利用國慶連假率隊前往日本三重縣、伊賀市推動城市行銷，拜會三重縣知事鈴木英敬、伊賀市市長岡本栄，強化台東與國際的連結，參加日本旅展，以熱氣球及日出印象，展現台東城市魅力，吸引日本民眾來台東旅遊。

台東縣政府與三重縣伊賀市、志摩市在105年簽署三方合作交流備忘錄，11日饒慶鈴率縣府團隊到三重縣縣廳及伊賀市役所，拜會三重縣知事鈴木英敬、伊賀市市長岡本栄；這是饒慶鈴就任後首次參訪兩地，她也邀請兩位日本首長明年來台東參加熱氣球10周年活動。

參訪行程中，饒慶鈴致贈三重縣知事鈴木英敬「排灣族孔雀之珠」皮革領結，象徵雙 方友誼，鈴木知事回贈饒慶鈴三重縣傳統工藝品「萬古燒」茶壺，鈴木還拿出3年前到台東參訪時，縣府送的台東米粒大叔玩偶，顯示他對台東的重視。

另，饒慶鈴拜會伊賀市長岡本栄，在新落成市役所內看見日方懸掛150顆台日聯合祝福彩繪的「台東熱氣球」小燈籠，讓饒慶鈴很感動，她除了感謝伊賀市役所今年7至9月配合行銷2019年台東熱氣球嘉年華活動，也邀請岡本栄參加明年的台東熱氣球活動。