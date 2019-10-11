親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

哈吉貝影響 國泰明天4日航班延後起飛

台女穿超露比基尼遊長灘島遭罰 警：根本只穿了繩子

花蓮門諾基金會送餐21年 便當盒可疊成270座101

2019-10-11 16:07聯合報 記者王燕華／即時報導

花蓮門諾基金會為偏鄉送餐21年，目前每天有550名長輩，等著這口飯。門諾統計已累積服務2685名長輩，送出270萬個餐盒，疊起來等於27座台北101大樓，今年進一步將送餐結合長照，但經費缺口大，門諾最近拍攝公益短片，對外募款。

門諾基金會表示，送餐服務從民國87年開始，足跡遍及花蓮各鄉鎮；今年為深化服務，提出「多層級餐食服務模式」，包含據點送餐、在地製餐、送餐、行動自助餐、送餐大隊及偏遠送餐等，服務更多元。

執行長邱燕銀表示，今年5月，在壽豐已結合2家當地小吃店，推出在地化製餐，玉里則啟用行動自助餐車送餐。且針對不同長輩的健康、牙口狀況，分成菜切、流質、半流質、正常飲食等，相當貼心。

目前門諾基金會每天服務550名長輩，除了食材 、人事，餐車也需要油料、保養等。雖然有縣府補助、民眾小額部分負擔，仍極度仰賴社會大眾愛心

近來門諾基金會製作「送愛偏鄉、好好吃飯」的3分鐘公益短片，由藝人黃韻玲主演，介紹這項持續21年的送餐服務，才不到一個月，就有45萬次點閱率，社群網站也有不少民眾分享。

門諾基金會表示，為擴大送餐服務，補足經費缺口，預計籌募3700萬元，目前已籌到一半，很感謝社會大眾愛心，會繼續努力，也盼民眾多關懷偏鄉長照的需求。

門諾基金會拍攝「送愛偏鄉、好好吃飯」短片，藝人黃韻玲（右）現身、獻聲演出。圖／翻...
門諾基金會拍攝「送愛偏鄉、好好吃飯」短片，藝人黃韻玲（右）現身、獻聲演出。圖／翻攝自門諾公益短片
分享
門諾基金會關懷偏鄉長輩需求，除了送餐長達21年，今年更深化服務，提出多層級餐食服...
門諾基金會關懷偏鄉長輩需求，除了送餐長達21年，今年更深化服務，提出多層級餐食服務模式。圖／翻攝門諾基金會臉書
分享

偏鄉愛心長照

相關新聞

潘元和捐600號油畫巨幅「南島飛魚季」 義賣助偏鄉教育

2019-10-11 15:34

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

花蓮金針花海遲到 現在最美

2019-10-10 14:58

太平洋花彩節 夜花蓮光舞翩翩

2019-10-10 14:58

影／台灣沒見過 內寮濕地尖翅翠蛺蝶專家認證新紀錄種

2019-10-10 14:49

花蓮季節限定美景 10月看國旗滿街飄揚

2019-10-10 12:03

立委蔡適應冒充藍軍「不要臉」？蔡：藍色代表基隆海洋

2019-10-10 12:01

基隆藍軍10點10分海洋廣場升旗典禮 高喊重返執政

2019-10-10 11:32

國慶連假首日 南迴打卡景點現人潮

2019-10-10 11:09

南方澳大橋斷裂 警消馳援中

2019-10-01 09:56

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

影／誇張！連假合歡山人車潮擠爆 武嶺凌晨如同夜市

2019-10-11 13:47

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

2019-10-11 10:51

生人迴避！連天主教徒都「送肉粽」原因令人毛毛的

2019-10-10 21:27

高雄鳳山維新橋26日拆 汽機車如何走？

2019-10-11 10:24

「寒國魚庶民宴」菜單曝光 菜名都是韓國瑜的經典句

2019-10-11 10:48

韓國瑜在高雄電影節遭嗆 「為何開幕片不能在大陸播？」

2019-10-10 18:37

狂！全桃園最大里在這 這里比復興區人口還要多

2019-10-10 18:49

桃園橫峰里分里 卡在回饋金

2019-10-11 00:14

北市公車杜絕溢扣 12月起刷卡機全GPS操作

2019-10-11 11:04

南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54

吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58

軍旅生涯8年多他退伍後創業 開咖啡店「學會給予」

2019-10-10 17:22

龜山塗料廠拆桶裝槽釀空汙 桃市最重可罰500萬元

2019-10-11 09:43

加強管制！機車出廠滿5年未定檢 直接開罰500元

2019-10-10 17:43

高雄「眷村嘉年華」 邀你看陸海空軍眷村的特色

2019-10-11 07:30

台南北門夕陽、音樂、虱目魚吸人潮 注意5大交通管制點

2019-10-11 09:13

影／3C產品回收率低 手機回收再利用促進循環經濟

2019-10-11 11:22

小琉球浮潛摸海龜 外籍青年犯大忌遭撻伐手賤

2019-10-10 21:19

屏東舊筏灣部落深度遊 保證連「老闆都找不到」

2019-10-11 07:32

擠爆！台南百年水道博物館下午開幕 優人神鼓掀高潮

2019-10-11 12:35

東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53

「國慶鳥」國慶日失約 遊客幽默說：去看國慶焰火了

2019-10-10 18:53

Line貼圖白爛貓貼在稻田 雲林米促銷新招爆人潮

2019-10-10 16:44

告中火 未傳喚逕移台中 林明溱不滿

2019-10-11 00:04

台鐵中部最大土地開發案 員林火車站都更案11月公告

2019-10-10 18:19

影／三義木雕節國慶日開幕 踩街花團錦簇

2019-10-10 21:51

連假出遊好去處！華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55

「韓詩三百首」11月出版 反擊黑韓、蘇貞昌

2019-10-11 12:32

屏東眷村重生 讀冊穿旗袍都很夯

2019-10-11 07:30

電動自行車違規 桃竹苗開罰逾700張

2019-10-11 00:12

「眷村民宿」感受竹籬笆裡的日子

2019-10-11 07:30

各地景點湧人潮 「動物園變人園」

2019-10-10 23:48

花蓮金針花海遲到 現在最美

2019-10-10 14:58

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36

雲縣偶戲節 7女縣市首長Cosplay

2019-10-11 00:00

日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20

山城苗栗 水利處水土保持設施安全調查11件應改善

2019-10-11 07:49

花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07

韓國瑜參加左營萬年季 意見不同民眾互嗆

2019-10-11 04:58

2019台中爵士音樂節開幕 第17年演出長達10天

2019-10-11 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top