花蓮門諾基金會送餐21年 便當盒可疊成270座101

2019-10-11 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／即時報導



花蓮門諾基金會為偏鄉送餐21年，目前每天有550名長輩，等著這口飯。門諾統計已累積服務2685名長輩，送出270萬個餐盒，疊起來等於27座台北101大樓，今年進一步將送餐結合長照，但經費缺口大，門諾最近拍攝公益短片，對外募款。

門諾基金會表示，送餐服務從民國87年開始，足跡遍及花蓮各鄉鎮；今年為深化服務，提出「多層級餐食服務模式」，包含據點送餐、在地製餐、送餐、行動自助餐、送餐大隊及偏遠送餐等，服務更多元。

執行長邱燕銀表示，今年5月，在壽豐已結合2家當地小吃店，推出在地化製餐，玉里則啟用行動自助餐車送餐。且針對不同長輩的健康、牙口狀況，分成菜切、流質、半流質、正常飲食等，相當貼心。

目前門諾基金會每天服務550名長輩，除了食材 、人事，餐車也需要油料、保養等。雖然有縣府補助、民眾小額部分負擔，仍極度仰賴社會大眾愛心。

近來門諾基金會製作「送愛偏鄉、好好吃飯」的3分鐘公益短片，由藝人黃韻玲主演，介紹這項持續21年的送餐服務，才不到一個月，就有45萬次點閱率，社群網站也有不少民眾分享。