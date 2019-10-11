潘元和捐600號油畫巨幅「南島飛魚季」 義賣助偏鄉教育

2019-10-11 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



藝術家潘元和即日起至10月16日，在高雄市文化中心至真堂三館舉辦「如是我聞—油畫雕塑個展」。其中一幅600號的巨作「南島飛魚季」，是潘元和花了兩年時間蒐集資料創作完成，他要把畫捐出來義賣做公益，幫助偏鄉弱勢孩子們的教育。

潘元和擅長油畫與銅雕，曾獲得第31屆全省美展西畫第3名、第13屆全國美展雕塑第2名，並曾在俄羅斯聖彼得堡列賓美術學院進修。作品曾在國內外各大小畫廊、博覽會展出。

潘元和表示，大家都聽過南島飛魚季，但蘭嶼達悟族漁夫們是如何在夜晚捕魚的？基於對文化的興趣，於是花了兩年時間蒐集影像與素材，更花了四個月的時間創作，終於完成。

這幅600號巨作「南島飛魚季」，呈現了傳統社會蘭嶼原住民在夜晚乘風破浪捕魚的畫面。為了呈現畫面的真實，年輕時曾在香港嘉禾電影公司拍攝電影「A計畫」時，擔任過美術指導的他，運用片場運鏡的手法，找來運動員們模擬場景，包括擺渡的姿態，魚槍要怎麼拿，燈火搖愰的光影，每個人該站的位置，以營造出夜晚在大海中捕魚乘風破浪的氛圍，與漁民們的肌理、表情。

潘元和表示，將把「南島飛魚季」捐出來義賣做公益，幫助蘭嶼偏鄉學童們的教育、營養午餐等等，發揮社會善的力量。他也以「畫家小小的聲音」，呼籲各界善心的企業家、收藏家，一起來行善。