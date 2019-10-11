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南方澳斷橋炸不得 他指出橋上還有4座寶貝未取下

2019-10-11 13:54聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

南方澳跨港大橋1日斷裂，造成6死，3船壓毀，多人傷，斷橋如何處理，之前有人提議炸掉比較快，但被交通部回絕，除了要保全證據調查，南方澳文史工作者廖大慶指出，橋上有4座寶貝，炸不得，斷橋切割拆解後拿下這4座寶貝，請企業認購，也許大橋重建不用花政府任何經費。

廖大慶指出，斷橋第一時間，大家都很意外，也覺得不可思議，中央長官來，大家在討論斷橋封死航道如何處理，當時也有人建議炸掉，趕快吊走，恢復通行。

但在地人常走南方澳大橋就知道，上頭有4座大橋落成時的紀念物，是宜蘭旅義大利藝術家林正仁的傑作，用青銅鑄造的南方澳古今開通變遷立體地圖，上面各站著一隻鵜鶘，地圖是南方澳未建港的地形，到後來建設成小漁港，及到大橋完成第四步過程。

廖大慶說，如果斷橋炸掉，這些藝術品就完蛋了，藝術品平時只有裝飾，但現在意義不同，還好交通部沒採納用炸的，而是用切割，一來保全證據，二來也能讓藝術品留下來。

他建議將這4座藝術品取下，開放善心企業認購，青銅鑄造的南方澳古今開通變遷立體地圖，意義就像圓明園的獸首一樣，拍賣所得拿來建橋，也許大橋重建不用花政府任何經費。

根據林正仁橋梁美化工程設計作品集中提到，南方澳 大橋位於海港，故以「海之旅」為設計主題。取材自與「海」相關之波浪、魚、蝦、貝等元素，將其抽象、變形及藝術化，運用在橋的相關設施上，使大橋變化萬千，充滿著趣味與幻想，如一首海的世界交響曲，而成為一座既壯觀又有魅力及藝術氣氛的大橋。

觀景平台設置蘇澳港及南方澳漁港古今立體地形圖，讓民眾了解滄海桑田的地形變化。

廖大慶指出，南方澳大橋上有4座紀念物，是宜蘭旅義大利藝術家林正仁，用青銅鑄造的南...
廖大慶指出，南方澳大橋上有4座紀念物，是宜蘭旅義大利藝術家林正仁，用青銅鑄造的南方澳古今開通變遷立體地圖，斷橋後這些藝術品意義就像圓明園的獸首一樣。圖／廖大慶提供
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南方澳跨港大橋10月1日崩塌，造成6名外籍船員不幸罹難。圖／本報資料照片
南方澳跨港大橋10月1日崩塌，造成6名外籍船員不幸罹難。圖／本報資料照片
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南方澳跨港大橋10月1日崩塌，6名外籍船員不幸罹難，斷橋已經開拆。圖／本報資料照...
南方澳跨港大橋10月1日崩塌，6名外籍船員不幸罹難，斷橋已經開拆。圖／本報資料照片
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斷橋保全

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