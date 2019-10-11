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花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

影／全國首播！蘇花改東澳隧道廣播首用娃娃音

2019-10-11 13:36聯合報 記者羅建旺／宜蘭即時報導

「東澳隧道廣播、東澳隧道廣播，現在車子太多，不要離太遠，否則後面會塞車，謝謝大家的配合！」國慶連假到宜蘭，多了驚喜，公路總局第四區養護工程處創全國之先，在蘇花改東澳隧道的路況廣播，首度採用「娃娃音」，由５歲孩童錄音，讓用路人聽到，不禁驚奇出口：「哇！」

交通部公路總局第四區養護工程處交控中心表示，娃娃音廣播是全國第一次試辦，國慶連假首播，當初會選用的原因，是認為駕駛是大人，聽到孩童的聲音會覺得親切，首播後，也有用路人覺得有趣，會特別注意，用心聽，真的收到效果。

交控中心主任陳國正今天指出，公路總局第四區養護工程處上個月23在交控中心舉辦「小小廣播員 」活動，帶領來自宜蘭各地的小朋友瞭解蘇花改安全知識，參與的包括蘇澳地區幼兒園大班的５歲幼童，他們同時化身為小小播音員，錄製隧道廣播，向用路人宣導正確的駕駛觀念，總共錄了20多則，選出6到10則播放。

陳國正表示，娃娃音廣播內容主要是提醒用路保持安全車距、在限速內適當提速以避免塞車、不要超速等，在上午7點到晚上7點間，不定時在蘇花改東澳隧道內播放，東澳隧道3.4公里長，約4分鐘通過，讓平日嚴肅拘謹的隧道廣播內容，透過稚嫩的聲音增添一絲溫暖。

「什麼啊！」黃姓用路人認為，隧道裡聽到小孩廣播聲音，會愣一下，隨即覺得有趣，會特別注意在說什麼，這種方式還真有創意，比一般的廣播效果好。

林姓駕駛指出，孩童廣採雖是特色，但畢竟口條不像專業播音員麼清晰，但既是廣播，宣導內容要清楚才好，可以再精進一點。

公路總局第四區養護工程處透過孩童娃娃音廣播，也再提醒用路人，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側緊急救援車道，大貨車一律須減速過磅。

公路總局第四區養護工程處「小小廣播員 」活動，蘇澳地區幼兒園大班的５歲幼童化身為...
公路總局第四區養護工程處「小小廣播員 」活動，蘇澳地區幼兒園大班的５歲幼童化身為小小播音員，錄製隧道廣播，向用路人宣導正確的駕駛觀念。圖／公路總局第四區養護工程處提供
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國慶連假到宜蘭，多了驚喜，公路總局第四區養護工程處創全國之先，在蘇花改東澳隧道的...
國慶連假到宜蘭，多了驚喜，公路總局第四區養護工程處創全國之先，在蘇花改東澳隧道的路況廣播，首度採用「娃娃音」。檔案照片
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