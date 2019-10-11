花蓮太平洋花彩節今晚燈場 點亮主燈並加碼高空焰火秀

2019-10-11 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮即時報導



花蓮縣府首度舉辦的「太平洋花彩節」今晚7時在花蓮市六期重畫區登場，以各種花卉為主題，結合光雕裝置藝術，共有9大主題燈區。高達10公尺的主燈「花現針愛」晚間7時40分啟動後，有長達3分鐘的開幕限定高空焰火秀，縣府還準備888分紅面鴨面膜，免費送給參與的遊客。

縣府斥資千萬元打造「太平洋花彩節」，從今天起到11月30日，長達50天的活動，結合科技、聲光、雷射，每晚6時至10時，邀民眾來逛花蓮美麗的夜花園。

園區有一座主燈秀，還有9大主題燈區，分別是「花現針愛秀」、「花Young樂園」、「互動花徑」、「生命之花」、「花鑽光影」、「翩翩花谷」、「花池倒影」、「花之噴泉」以及「我愛花蓮」。每個展區緊扣花蓮觀光意象及「花」的主題，透過夜間光影的變換，成為夜間城市花園新亮點。

最吸睛的是以近2000株的壯觀花海夜光地景藝術，呈現出花蓮特色物產及意象。另外「花鑽光影區」有多個有如鑽石造型的光雕地景，超級夢幻，很適合情侶、夫妻同遊，感受浪漫氛圍。

縣府還特地為小朋友打造一座「夜光兒童遊樂園」，有開闊的草地，讓孩子們能盡情奔跑，並體驗鴨鴨夜光球、月光鞦韆等多種互動式夜光設施。