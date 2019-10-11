門諾送餐服務升級 經費缺口仍逾1千萬

2019-10-11 10:43 中央社 花蓮縣11日電



花蓮門諾基金會推出送餐服務超過20年，每天服務超過550名長輩，今年計畫擴大服務範圍，藉由拍攝公益短片「送愛偏鄉，好好吃飯」籌募經費，目前仍有逾1000萬元缺口。

門諾基金會送餐服務民國87年起步，每天固定配送午、晚2餐，從一開始約40名，到現在每天550名，21年來累積服務2685名長輩，送出超過270萬個餐盒，送餐車足跡遍佈花蓮。

基金會執行長邱燕銀接受中央社記者採訪指出，今年提出「多層級餐食服務模式」，包含據點送餐、在地製餐、送餐、行動自助餐、送餐大隊及偏遠送餐等模式，送餐服務結合長照服務。

邱燕銀舉例，壽豐工作站今年5月初結合在地2家小吃店，推出在地化製餐，玉里則啟用行動自助餐車，分擔送餐給豐南、富里、瑞穗的長輩，都是擴大模式重要一環。

除了讓長輩吃到溫熱便當，送餐服務也針對長輩健康、牙口狀況，客製化不同切菜大小的便當，邱燕銀說，最年長的個案張阿公，今年高齡94歲，接受送餐服務將近20年，透過送餐，也能掌握長者健康狀況，即時協助。

邱燕銀坦言，單單送餐服務，一年經費缺口就要約新台幣900萬元，主要開銷除了食材製作費、人事費，就是車輛保養、油料等，經費來源來自縣府餐費補助、民眾小額部分負擔，大部分還是來自社會大眾愛心捐款。

門諾基金會今年拍攝3分鐘「送愛偏鄉，好好吃飯」公益短片，透過影片讓大眾了解偏鄉長照的特殊處境，邱燕銀指出，吃飯只是擴大計畫的一環，還要結合居家服務、輔具服務等需求，預計需要3700萬元經費，目前已籌募到一半，仍要繼續努力，幫助長輩能在地老化。