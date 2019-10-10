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台東海端柿子紅了 將到北部行銷

2019-10-10 17:54聯合報 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉進入柿子產季，鄉公所16日將協助果農北上一連2天的行銷活動。記者尤聰...
台東縣海端鄉進入柿子產季，鄉公所16日將協助果農北上一連2天的行銷活動。記者尤聰光／翻攝
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台東縣海端鄉進入柿子產季，鄉公所為協助果農行銷，16日將前往新北市板橋區農會舉辦「108年度台東縣海端鄉『糧辰吉柿』農特產品都會行銷活動」，讓民眾吃到自然農法栽種高山柿子。

海端鄉公所表示，全鄉柿子栽種面積約1.6公頃，產地在海拔200至1200公尺山區，果農採自然農法栽種，今年產量較去年少，但果實卻碩大肥美，品質也比往年好，是未來推廣鄉內農作主力之一。

16日將協助果農北上一連2天的行銷活動拓展市場，另當天現場也提供包括海端米、紅藜、小米、愛玉及咖啡等高山農特產品嚐活動及親子體驗DIY，歡迎民眾共襄盛舉。

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