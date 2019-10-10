影／台灣沒見過 內寮濕地尖翅翠蛺蝶專家認證新紀錄種

2019-10-10 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市內寮社區發展協會理事長王淑華在內寮濕地，拍攝到一隻她沒見過的蝴蝶，向基隆鳥會常務理事沈錦豐詢問，沈未在台灣的蝴蝶圖鑑見過，再轉寄台灣蝴蝶保育協會求助，才知這隻蝴蝶叫做尖翅翠蛺蝶（Euthalia phemius），成為台灣新紀錄種的第一筆觀察紀錄。

基隆多山，內寮濕地緊鄰山區，多種生物透過天然生態廊道進入濕地，生物多樣性。內寮社區參與濕地經營管理後，王淑華常到濕地巡視。日前她在濕地經其他蝶友告知，發現一隻罕見蝶蝶，因為沒看過，拍照後傳給沈錦豐求解。

沈錦豐說，比對台灣蝴蝶圖鑑沒有這隻蝴蝶，轉寄蝶會老師黃行七協助辨識，很快得到答案，原來牠叫尖翅翠蛺蝶，是台灣第一筆發現紀錄，成為台灣新紀錄種。尖翅翠蛺蝶原本分布東南亞及大陸華南地區，離台灣最近的發現紀錄在廈門。

沈錦豐指出，尖翅翠蛺蝶以芒果樹為寄主，內寮濕地有一棵芒果樹。這隻尖翅翠蛺蝶雄蝶被發現時，正停在濕地水面的台灣萍蓬草上吸水，從外觀研判羽化不久。

台灣發現尖翅翠蛺蝶的消息在臉書蝴蝶社團公布後，引起討論，眾人分析在台出現原因，可能為隨颱風外圍環流的強風吹進來，也可能是人為刻意引進，或是透過載具意外入境。

沈錦豐說，iNaturalist網站資訊顯示尖翅翠蛺蝶分布區域和串珠環蝶很像，基隆首次觀察到串珠環蝶，是醫師陳光亮1997年在海門天險發現，事後專家研判可能是透過船舶經由海路進入基隆。

沈錦豐分析，中遠之星（Cosco Star）目前每周日由基隆開往廈門，周二由廈門開往台中，周三由台中開往廈門，周四再由廈門開到基隆，而廈門剛好有尖翅翠蛺蝶，尖翅翠蛺蝶也很有可能是透過船舶進入基隆。