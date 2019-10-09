民生油品今晚運抵 綠島今晚解除限油措施

2019-10-09 20:01 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／即時報導



因龍春號貨輪9月28日至10月21日到高雄歲修，蘭嶼及綠島加油站一度因沒有貨輪運補，庫存油量低於安全儲量，從5日開始限制民眾加油量，但經綠島綠民代表田貴寶努力爭取新發航運的大發1號貨輪支援，蘭嶼 今天一早解除限油，此外，今天晚上也將運油到綠島，綠島限油措施最遲明天一早解除。

台東縣離島加油站的油品運補是由巨龍航運公司承攬，但巨龍所屬的龍春號貨輪正值歲修，蘭嶼及綠島的加油站因而無船運補，且龍春號要到10月22日之後才能恢復營運，蘭嶼及綠島從5日起同步實施限油，民眾到加油站加油，機車限加100元、汽車限加400元、柴油限加1000元。

為避免離島斷油，巨龍航運董事長田貴寶透過交通部航港局東部航務中心，居中協調台東另一家貨輪業者新發航運的大發1號貨輪臨時支援，運費由巨龍公司負擔，昨天晚上大發1號先載了30公秉汽油及10公秉柴油運往蘭嶼補給，蘭嶼今天上午取消限油措施。