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民生油品今晚運抵 綠島今晚解除限油措施

2019-10-09 20:01聯合報 記者羅紹平／即時報導

因龍春號貨輪9月28日至10月21日到高雄歲修，蘭嶼綠島加油站一度因沒有貨輪運補，庫存油量低於安全儲量，從5日開始限制民眾加油量，但經綠島綠民代表田貴寶努力爭取新發航運的大發1號貨輪支援，蘭嶼 今天一早解除限油，此外，今天晚上也將運油到綠島，綠島限油措施最遲明天一早解除。

台東縣離島加油站的油品運補是由巨龍航運公司承攬，但巨龍所屬的龍春號貨輪正值歲修，蘭嶼及綠島的加油站因而無船運補，且龍春號要到10月22日之後才能恢復營運，蘭嶼及綠島從5日起同步實施限油，民眾到加油站加油，機車限加100元、汽車限加400元、柴油限加1000元。

為避免離島斷油，巨龍航運董事長田貴寶透過交通部航港局東部航務中心，居中協調台東另一家貨輪業者新發航運的大發1號貨輪臨時支援，運費由巨龍公司負擔，昨天晚上大發1號先載了30公秉汽油及10公秉柴油運往蘭嶼補給，蘭嶼今天上午取消限油措施。

綠島加油站油槽汽油庫存量最大是54公秉，今天中午庫存約剩21公秉。不過，今天晚上6點大發1號趕工裝載30公秉汽油及10公秉柴油，將連夜運往綠島，因海象及航速不一定，綠島最快今天晚上，最慢明天一早可望取消限油。

今天傍晚大發1號貨輪趕工裝載油品，準備運往綠島。記者羅紹平／攝影
今天傍晚大發1號貨輪趕工裝載油品，準備運往綠島。記者羅紹平／攝影
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今天傍晚大發1號貨輪趕工裝載油品，準備運往綠島。記者羅紹平／攝影
今天傍晚大發1號貨輪趕工裝載油品，準備運往綠島。記者羅紹平／攝影
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綠島蘭嶼加油站

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