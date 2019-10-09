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蘇花改明年通車 花蓮縣府擬增停車場與客運

2019-10-09 18:44聯合報 記者王思慧／即時報導

蘇花改預計明年1月通車，可能帶來大量車潮，儘管花蓮縣政府規畫站前地下停車場、客運及10條客運路線，不過縣議員、環團及學者認為，停車空間及上下車地點都在車站東站，恐會造成車輛擁擠，可分流至西站，接駁交通也應規畫，會議決議縣府要再做全盤檢討，並成立統一單位處理。

花蓮縣議會今舉辦「花蓮市火車站周邊交通疏導配套措施及停車空間嚴重不足等規畫事宜」專案會議，召集人縣議員楊華美表示，台鐵花蓮站每天有3萬人次進出站，但車站周邊交通動線規畫、周邊道路狹窄、也沒有行人道等問題，規畫應該配合民眾、觀光客的使用習慣。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，以全台轉運站來看，羅東轉運站規畫比較適合花蓮，客運轉運集中在前站上下車，後站則是有汽車接送區；由於花蓮缺乏大眾運輸工具，若等待接送全都集中在花蓮車站東站，也擠不下這麼多的小客車。另車站周邊國興一街寬度不足，行車動線可能會有問題，也應改善。

東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛指出，花蓮縣需要整體交通發展規畫，以觀光及本地居民的需求面向為主，像是許多外籍觀光客，到花蓮通常步行加上公共運輸系統，因此車站周邊1.5公里範圍，應打造友善步行空間。

花蓮縣府指出，目前規畫在花蓮客運位置設轉運站，未來也會新增4條新的市區公車路線，6條客運路線，加強站前大眾運輸接駁；花蓮站前廣場則提出地下停車場規畫，預計地下二層可提供258個汽車停車位。

會中決議，縣府應成立統一單位，處理蘇花改通車後交通、停車問題，並統整各方意見，觀光處應儘速安排會勘。

蘇花改

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