有獎徵答抽麗星郵輪船票 反賄選反毒18題讓你全答對

2019-10-09 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／即時報導



基隆地檢署舉辦反賄選、反毒有獎徵答活動，頭獎獎品是麗星郵輪寶瓶星號4天3夜雙人遊船票，特別的是只要民眾上網參加，18題「保證」可以讓參加者全答對，取得抽獎資格。

基檢表示，希望透過有獎徵答活動，宣導民主選舉正確概念，維護民主政治基石，同時促進民眾對毒品危害的認識，遠離毒品，打造乾淨、健康的環境。

有意參加的民眾（基隆地檢署員工除外）可以上活動網站（連結網址：https://drive.google.com/open?id=1jSKTS257SNY6pF5ixbXAwoxGRcrbcaUNl5tHHc5Lu_4），或上臉書「基隆地檢署-法治視窗暨反賄選專區」，即可答題。

基檢主任檢察官陳彥章表示，有獎徵答活動今天開始，11月30日結束，12月6日抽出得獎者。頭獎是麗星郵輪寶瓶星號4天3夜雙人遊兌換函1張，二獎是寶瓶星號3天2夜雙人遊兌換函，共2張，三獎是便利商店200元商品卡1張，共150張。

陳彥章說，活動目的是要建立民眾對反賄選、反毒正確認識，因此參加者如果填錯答案，系統不會跳到下一題，直到填寫正確答案，才可以繼續答題。