活絡花蓮中區藝術文化 四方合作簽MOU

2019-10-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ／花蓮即時報導



為活絡花蓮中區藝術文化，林務局花蓮林管處邀請台東生活美學館、花蓮縣文化局、花蓮縣萬榮鄉公所，共同推動在地展演場域。花蓮林管處表示，除花蓮縣文化局外，也邀請轄區延伸至花蓮的國立台東生活美學館，以及展出石雕、木雕、織布、射箭文化的萬榮鄉文物館，合作推廣花蓮中區藝文文化。

花蓮林管處、花蓮縣政府、台東生活美學館及萬榮鄉公所，今天在林田山林業文化園區簽署MOU，現場還有紅葉國小學童表演太魯閣族傳統歌謠。

楊瑞芬表示，林田山園區可看到生活、生產、生態，過去10年經費約花費2億多，將園區內15棟建築整理起來，讓觀光客來打卡，但園區應不侷限於表面的打卡而已，深思多元性文化應該要深化地方，也增加中區藝文活動。平台屬於中區藝文展演場域，只要想來展出都非常歡迎。

台東生活美學館長李吉崇指出，作為地方平台，各類型活動帶動東台灣發展都十分樂見。萬榮鄉公所文官課長川秀蓮說，有這機緣讓林管處、萬榮鄉文化歷史連串在一起，相信能帶動地方發展。