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有餘補不足愛心大流通 基隆第一處「社區冰箱」成立

2019-10-09 14:32聯合報 記者游明煌／基隆報導

基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」，希望民眾有多餘的食物不要浪費，提供出來存放冰箱，是一種食物分享的方式，讓有需要的民眾可以自行取用。

議員林旻勳表示，不少真正有需求的民眾，被排除在嚴格的社會救助標準之外，因此向「南機場幸福食物銀行」的創辦人、台北市忠勤里長方荷生請益，希望透過物資銀行的機制集結社會資源，提供即時的協助，彌補公部門社會救助缺口，希望幫忙陷困境、弱勢或邊緣人。

市議員林旻勳5月成立基隆市第一間民間自主發起的「暖暖最用心幸福食物銀行」，昨天再推出進階版，成立第一處「社區冰箱」，他說，台灣每年浪費275萬噸的食物，可供全台35萬低收入戶吃20年，未來希望能讓各區都有「食物銀行」及「愛心冰箱」，讓食物不浪費，幫助有需要的人，大家一起來分享食物，互為流通，也讓愛心交流。

碇內社區冰箱主要收取蔬果行、麵包店送來的即期生鮮食品，也歡迎民眾分享食物，蛋奶素類、罐頭、冷藏類、冷凍類、生鮮蔬果類等皆可。

市府社會處長吳挺鋒說，基隆首座民間開辦的食物銀行，不到半年時間，再進階到「社區冰箱」。顧名思義，社區冰箱的存在，讓社區的物資可以在開放的環境下，全天流通。如果大家能夠以有餘補不足，貧困與飢餓，將因聚眾之力而改善。

暖暖區長蔡春堂表示，這種方式就是善的循環，提供給有困難、有需要的人，不管是失業者或單親小孩都可以利用，而自己有多餘的物資，如蔬菜水果、飲料等都可拿來捐。

社區冰箱開放時間為每周二、四、五下午2點到4點，地點在暖碇路15巷136號，建議民眾先打電話確認有什麼物資，再來社區冰箱領取免費食物，自備袋子，適量取用。善心民眾捐贈，由志工分裝處理。「社區冰箱」最新資訊會公布在現場告示及「碇內社區發展協會」臉書社團、粉絲專頁，電洽：（02）24595108。

基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖...
基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖／社會處長吳挺鋒提供
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基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖...
基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖／議員林旻勳提供
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基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖...
基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖／議員林旻勳提供
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基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖...
基隆市碇內社區發展協會與台灣食物銀行聯合會合作，在碇內成立第一處「社區冰箱」。圖／暖暖區長蔡春堂提供
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食物銀行基隆愛心

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