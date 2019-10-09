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崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50聯合報 記者游明煌／綜合報導

基隆崁仔頂魚市的保麗龍箱棄置情形，有日益嚴重的趨勢，環保局今天上午表示，將擴大嚴加稽查，隨意丟棄保麗龍將按箱處分，亂丟一箱，即告發處分罰鍰1200元，視違規情節加重處分。

環保局説，每天皆有派員清理，但數量之龐大，即便已出動3輛回收車及3名清潔隊員，仍得從早上6點開始(拍賣結束後)清理到上午11點多才能清理完畢。為加強宣導魚市攤商妥善回收保麗龍，環保局於106年即邀集崁仔頂魚市聯誼會共同研商並印製回收步驟文宣張貼及勸導，107年也辦理保麗龍回收兌換活動，宣導及輔導攤商清洗除膠及回收分類。

環保局表示，柔性勸導階段已結束，後續將訂定擴大稽查管理計畫，針對違規攤商則依據廢棄物清理法第27條處1200元罰鍰，視違規情節加重處分；由於基隆崁仔頂魚市為北台之知名魚市，攤商除基市魚販外，還有外縣市來的魚販，針對基市的魚販部分，將協調由崁仔頂聯誼會協助共同約束會員勿亂丟棄;針對外縣市的部分，將於易遭任意棄置地點放置禁丟垃圾及保麗龍箱的看板，並鼓勵民眾檢舉通報。

環保局賴局長焕紘表示，崁仔頂魚市提供熱絡的魚貨交易平台，也請魚販們共同珍惜及維護這處環境，隨意棄置垃圾及保麗龍箱之行為，已嚴重影響市容觀瞻及環境衛生，請魚販們務必遵守保麗龍回收清理步驟，第一「洗淨」用水沖洗掉箱內殘餘血水，第二「除膠」請撕除箱體膠帶，以免後端無法回收再利用，第三「分類」嚴重毀損不堪使用者請放置垃圾車，不用之保麗龍箱欲回收者請放置於回收專區，其餘垃圾也請一併分類回收。本局將辦理擴大稽查，隨意丟棄保麗龍將按箱處分，亂丟一箱，即告發處分罰鍰1200元。

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基，市府硬起來，丟1箱罰1200元。記者游明煌/攝影
崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基，市府硬起來，丟1箱罰1200元。記者游明煌/攝影
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崁仔頂魚市保麗龍箱亂象，基市府硬起來，丟1箱罰1200元。記者游明煌/攝影
崁仔頂魚市保麗龍箱亂象，基市府硬起來，丟1箱罰1200元。記者游明煌/攝影
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保麗龍基隆聯誼

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